Dermatige Aesthetics พุ่งทะยานความสำเร็จคว้า 2 รางวัลนานาชาติ เดินเกมรุกธุรกิจความงามพร้อมขยายสาขาที่ 6 ในปี 2026

Dermatige Aesthetics (เดอร์มาทีจ เอสเธติคส์) เดินหน้าตอกย้ำมาตรฐานระดับสากลด้วยการคว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวทีนานาชาติ ได้แก่ Asia Pacific 10th Golden Record Award จาก Merz Aesthetics ประเทศเกาหลีใต้ และรางวัลจาก Classys Global Customer Summit in Japan 2025 ท่ามกลางกระแสการตอบรับอย่างท่วมท้น จึงได้จัดงาน ‘A NIGHT TO CELEBRATE WITH DERMATIGE Merry Christmas and Happy New Year 2026’ ภายใต้แนวคิด ‘เพราะเราคือครอบครัว DERMATIGE’ เพื่อขอบคุณลูกค้า พันธมิตร และพาร์ทเนอร์ ที่ให้การสนับสนุน รวมทั้งประกาศเดินหน้าสานต่อความสำเร็จเปิดสาขาที่ 6 ต้อนรับปี 2026 รองรับการเติบโตพร้อมยกระดับการดูแลลูกค้าในระยะยาว
โดยรางวัล Asia Pacific 10th Golden Record Award จาก Merz Aesthetics ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้เป็นรางวัลที่มอบให้กับคลินิกความงามที่มีผลงานโดดเด่นมียอดผู้ใช้บริการสูงสุดระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และ รางวัลจาก Classys Global Customer Summit in Japan 2025 จัดขึ้น ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เวทีระดับโลกที่รวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม จากความสำเร็จดังกล่าวไม่เพียงตอกย้ำมาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนานวัตกรรมบริการอย่างต่อเนื่องหากยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้มาโดยตลอด
สำหรับไฮไลต์ของงาน ‘A NIGHT TO CELEBRATE WITH DERMATIGE Merry Christmas and Happy New Year 2026’ ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง Dermatige Aesthetics นำโดย นายแพทย์ณัฐณกัณฑ์ พิชยะวงศ์ภัค (หมอกลาง), นายแพทย์ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี (หมอต่อ) และ คุณเขมณัฏฐ์ ชุลีเกียรติ (ยาย่า) ยังได้มอบที่สุดแห่งความเอ็กซ์คลูซีฟ เปิดตัว DERMATIGE MEMBER CARD เพื่อยกระดับสิทธิประโยชน์และการดูแลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเผยถึงทิศทางการเติบโตในปี 2026 ด้วยแผนเปิดสาขาที่ 6 ณ เซ็นทรัล บางนา ชั้น 3 ยืนหนึ่งจากความเชี่ยวชาญด้านการยกกระชับ และปรับรูปหน้าในฐานะผู้ริเริ่มโปรแกรม ‘หน้ายุง’ ที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมีพันธมิตร พาร์ทเนอร์ ลูกค้า และเซเลบริตี้ อาทิ ‘คุณปรางค์’ อภินรา ศรีกาญจนา นักธุรกิจหญิงเก่งทายาทตระกูลศรีกาญจนา เจ้าของเอเซียประกันภัย ผู้บริหารร่วมก่อตั้ง U drink I drive , Apinara Jewellery และทำธุรกิจร้านอาหาร Nara มาพร้อมน้องสาว ‘คุณพลอย’ พลอยพยัพ ศรีกาญจนา เซเลบริตี้สาวสวยและนักธุรกิจรุ่นใหม่ จบจาก London College of Fashion, ‘คุณหมิว’ กมลพร วงศ์รักมิตร ทายาทนครชัยแอร์, ‘คุณจินนี่’ เอมษิกา โชติวิจิตร สาวสังคมคนดัง บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ การ์เมนต์ของครอบครัว, ‘คุณแนน’ ปิยะดา จิระพจชพร นักแสดง พิธีกรชาวไทยและดูแลธุรกิจครอบครัว, ‘คุณเอย’ ธัญวรรณ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เซเลบริตี้สาวสวยที่เอาอยู่ในทุกๆ สไตล์การแต่งตัว เป็นไอคอนนิคของสาวๆ มาร่วมเติมเต็มบรรยากาศให้พิเศษยิ่งขึ้น ที่ร้าน CINCIN - Brunch
นายแพทย์ภาณุพงศ์ ภัทรกุลทวี (หมอต่อ) ผู้บริหาร Dermatige Aesthetics กล่าวว่า “การได้รับเลือก และได้รับการยอมรับจาก 2 เวทีระดับนานาชาตินับเป็นอีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จ รางวัลนี้สะท้อนความไว้วางใจและ ความเชื่อมั่นที่ลูกค้ามอบให้เราได้ดูแล ในฐานะครอบครัว Dermatige สิ่งที่เราให้ความสำคัญไม่เคยเปลี่ยนคือการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเดิมให้กับลูกค้า รวมทั้งยึดมั่นมาตรฐานการดูแลควบคู่กับความใส่ใจในทุกขั้นตอน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจตั้งแต่วันแรก ที่เข้ามาปรึกษา และรู้สึกสบายใจได้ว่ามีทีมแพทย์คอยดูแลอย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้สะท้อนวิสัยทัศน์ในฐานะพาร์ทเนอร์ด้านความงามส่วนตัวที่เข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า เสมือนมีคุณหมอเป็นเพื่อนคอยอยู่เคียงข้าง Dermatige ขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตร พาร์ทเนอร์ทุกท่านสำหรับความไว้วางใจที่มอบให้ และเรายังคงเดินหน้าพัฒนาในทุกมิติเพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
นายแพทย์ณัฐณกัณฑ์ พิชยะวงศ์ภัค (หมอกลาง) ผู้บริหาร Dermatige Aesthetics กล่าวว่า “Dermatige เติบโตมาได้เพราะแรงสนับสนุนจากลูกค้า พันธมิตร พาร์ทเนอร์ และทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจให้เราเสมอมา ทีมแพทย์และทีมงาน Dermatige ขอขอบคุณจากใจจริง สำหรับเราหัวใจของการดูแลคือการเข้าใจปัญหาผิวอย่างละเอียด การออกแบบโปรแกรมเฉพาะบุคคล การบริการต่างๆ รวมทั้งการเลือกสรรนวัตกรรมและเครื่องมือแพทย์ให้เหมาะกับสภาพผิว ความต้องการ และความปลอดภัยของแต่ละคน เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นธรรมชาติ สวยแบบเป็นตัวเอง ซึ่งช่วงเวลาที่มีความหมายที่สุด คือการได้เห็นลูกค้ากลับมาอีกครั้งพร้อมความมั่นใจที่มากขึ้น นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราตั้งใจดูแลให้ดีที่สุดในทุกวัน เพราะเราเชื่อว่าความสวยที่ดีไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนคุณให้เป็นคนอื่น แต่คือการได้อยู่เคียงข้างให้คุณดูดีขึ้นในแบบที่เป็นคุณและสบายใจในทุกขั้นตอน”
คุณเขมณัฏฐ์ ชุลีเกียรติ (ยาย่า) ผู้บริหาร Dermatige Aesthetics กล่าวว่า “สิ่งที่ Dermatige ให้ความสำคัญเสมอคือการทำให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นและสบายใจทุกครั้งที่เข้ามา ด้วยแนวคิดนี้งานครั้งนี้จึงจัดขึ้นเพื่อมอบช่วงเวลาพิเศษ ส่งท้ายปี และตอบแทนความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้เราดูแลความงามมาโดยตลอด สำหรับปี 2026 ได้เตรียมเปิดสาขาที่ 6 รองรับความต้องการและเพิ่มความสะดวกในการเข้ารับบริการยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัว DERMATIGE MEMBER CARD โดยมุ่งยกระดับประสบการณ์การดูแลให้พิเศษกว่าเดิม ด้วยสิทธิประโยชน์ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับลูกค้าในแต่ละช่วง เราขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตร และพาร์ทเนอร์ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันเสมอมา”
สามารถเข้ารับคำปรึกษาพร้อมสัมผัสนวัตกรรมใหม่ได้ที่ Dermatige Aesthetics ทุกสาขา และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.dermatigeaesthetics.com /FACEBOOK : Dermatige Aesthetics, IG : Dermatige_Aesthetics และ TikTok : Dermatige Official
