“ก่อเขต” เปิดใจ! ยันชีวิตนี้มีแต่ข่าว ท้าดูเจตนาหลังถูกร้องปมใช้รถองค์กร ลั่นขอทำหน้าที่จนนาทีสุดท้าย

ผอ.สำนักข่าวไทยพีบีเอส แจงปมถูกร้องเรียนการบริหารงาน ย้ำชัดทุกอย่างที่ทำไปเพื่อข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชน วอนสังคมมองที่เจตนาหลังมีข้อถกเถียงเรื่องการใช้รถองค์กร ลั่นไม่โต้แย้งแต่ขอพิสูจน์ด้วยการกระทำ พร้อมปฏิบัติหน้าที่จนถึงเที่ยงคืนวันที่ 31 ธ.ค. ตามระเบียบองค์กรก่อนอำลาตำแหน่ง
จากกรณี ที่มีสื่อนำเสนอข่าวว่า พนักงานไทยพีบีเอสทำการร้องเรียนกล่าวหาว่า ผู้บริหารของไทยพีบีเอสนำรถยนต์ขององค์กรไปใช้โดยไม่ถูกต้อง โดยมีชื่อของผอ.สำนักข่าว ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์สนั่น
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Dilok Tamjaipuan" ช่างภาพมากฝีมือสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอ พร้อมระบุข้อความว่า
"ฟังครับ ทุกลมหายใจของคุณก่อเขตคืองานข่าว คำว่าทุจริตไม่มีแม้แต่วินาทีเดียว"
โดยคลิปวิดีโอดังกล่าว เผยให้เห็น นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักข่าว สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ชี้แจงสะท้อนความรู้สึกและจุดยืนของคนทำงานข่าว
"ยอมรับครับว่าเหนื่อย แต่ผมไม่ได้รู้สึกท้อแท้ เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ผมมีภูมิคุ้มกัน และสิ่งที่ทำให้ผมยังยืนหยัดอยู่ได้คือ 'ความบริสุทธิ์ใจ'
ตลอดชีวิตการทำงานข่าว ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหน ผมไม่เคยเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่น ทุกอย่างที่ผมทำไปก็เพื่อที่จะได้ข้อมูลข่าวสารมาสู่ประชาชน ผมถือว่านั่นคือหน้าที่ของผม ผมไม่เคยใช้ความสัมพันธ์หรือเส้นสายมาทำเรื่องส่วนตัว ไม่เคยให้ใครไปรับส่งลูกเมีย ครอบครัวผมเองก็มีศักดิ์ศรีและไม่ยอมให้ทำแบบนั้นแน่นอน
ในแง่ของกฎระเบียบหรือข้อกฎหมาย ใครจะตีความอย่างไรก็สุดแท้แต่ครับ เพราะกฎหมายมองได้หลายมุม แต่สิ่งหนึ่งที่ไม่มีวันเปลี่ยนคือ 'เจตนาและการกระทำ' ผมอยากให้ทุกคนมองดูว่าสิ่งที่ผมทำไปนั้น วัตถุประสงค์คืออะไร และผลที่เกิดขึ้นมันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษต่อองค์กรกันแน่
วันนี้ผมไม่ได้ออกมาโต้แย้ง แต่จะบอกว่าผมแค่ก้มหน้าก้มตาทำงานจนบางครั้งอาจละเลยรายละเอียดบางอย่างที่คาดไม่ถึง ที่ผ่านมาผมอาจไม่ได้บอกว่าตัวเองทำถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ หลังจากนี้คงต้องขอเวลาให้ความรู้สึกมันตกตะกอน แล้วค่อยพิจารณาว่าจะก้าวต่อไปอย่างไร
สุดท้ายนี้ ผมมีเพียงคำว่า 'ขอบคุณ' อย่างสุดซึ้ง ไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนวิญญาณคนข่าวของผมได้ ผมจะเป็นคนข่าวไปจนลมหายใจสุดท้าย และจะตั้งใจทำงานที่นี่จนถึงนาทีสุดท้ายคือเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ตามระเบียบขององค์กร ส่วนอนาคตหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไร ค่อยว่ากันอีกครั้งครับ"