มโนระดับชาติ! รมต.เขมรอ้างไทยยิงสารพิษทำลายสิ่งแวดล้อมกัมพูชา ทบ.ไทยโต้กลับ แค่วาทกรรมไร้หลักฐาน

รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมกัมพูชา อ้างทหารไทยยิงสารพิษ–ทิ้งระเบิดทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ ฐานเป็น “อาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม” กองทัพบกไทยโต้กลับ ชี้เป็นแค่วาทกรรมที่ปราศจากหลักฐาน ย้ำไทยยึดกฎหมายสากล โจมตีโต้กลับกัมพูชาตามความจำเป็น ไม่กระทบพลเรือนหรือธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา ดร.อึ้ง ซะพอลเล็ต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของกัมพูชา กล่าวระหว่างการบรรยายเรื่องการบริหารจัดการภาคสิ่งแวดล้อมของกัมพูชา ณ ราชบัณฑิตยสถานกัมพูชา โดยตอนหนึ่งได้กล่าวหาว่ากองทัพไทยรุกรานด้วยการทิ้งระเบิด ยิงสารพิษ และทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพภายในอธิปไตยของกัมพูชา เป็นการกระทำที่เข้าข่าย “อาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง และละเมิดสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับการประเมินของกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่ระบุว่าการกระทำของไทยเป็น “อาชญากรรมสงคราม”
“ที่ผมใช้คำว่า ‘อาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม’ ก็เพราะในกฎหมายระหว่างประเทศได้กำหนดห้ามไม่ให้มีการโจมตีหรือกระทำการใด ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือพื้นที่คุ้มครอง” รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมกัมพูชากล่าว
ดร.อึ้ง ซะพอลเล็ต ยังอ้างด้วยว่า กระทรวงสิ่งแวดล้อมได้จัดทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต เกี่ยวกับกองทัพไทยใช้อาวุธยุทโธปกรณ์โจมตีและทำลายทรัพยากรธรรมชาติภายในอธิปไตยของกัมพูชา ซึ่งเป็นการละเมิดบทบัญญัติต่าง ๆ ของกฎหมายระหว่างประเทศ
ทางด้าน พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ได้แถลงวันนี้(24 ธ.ค.) ว่า คำกล่าวของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมกัมพูชาดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างที่บิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรง และสะท้อนความพยายามโยนความรับผิดชอบต่อสถานการณ์ความตึงเครียดที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นผู้ก่อขึ้นมาให้ฝ่ายไทยอย่างไม่เป็นธรรม
โฆษกกองทัพบกยืนยันว่า การปฏิบัติการของกองทัพไทยเป็นไปเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ ภายใต้หลักความจำเป็น ความได้สัดส่วน และการเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด ไม่เคยมีนโยบายหรือการกระทำใดที่มุ่งโจมตีพลเรือน บ่อนทำลายสันติภาพในภูมิภาค หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติตามที่ถูกกล่าวหา
ในทางตรงกันข้าม เป็นฝ่ายกัมพูชาที่มีพฤติกรรมยั่วยุ ใช้กำลังทางทหาร และเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอ้างแผนที่ฝ่ายเดียวซึ่งไม่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ขณะที่ข้อกล่าวหาว่าฝ่ายไทยกระทำอาชญากรรมสงคราม อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม หรือฝ่าฝืนข้อตกลงสันติภาพนั้น เป็นถ้อยคำที่ปราศจากหลักฐาน ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขสถานการณ์แต่อย่างใด สะท้อนถึงการใช้วาทกรรมทางการเมือง มากกว่าการยืนอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและกฎหมายระหว่างประเทศ
พล.ต.วินธัยย้ำว่า ประเทศไทยยืนยันความมุ่งมั่นในการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศ สิทธิมนุษยชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชายุติการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ เลิกใช้ถ้อยแถลงที่ยั่วยุ และหันกลับมาใช้กลไกการเจรจาทวิภาคีบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง