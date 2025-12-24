ในหลวง-พระราชินี พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2568 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2569

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2569 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569
วันพุธ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2568 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2569 แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 มกราคม 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. การนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร ดังนี้– พระบรมมหาราชวัง (บริเวณสนามตรงข้ามศาลาสหทัยสมาคม) – พระราชวังบางปะอิน – วังไกลกังวล – พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ – พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ – พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์
โปรดแต่งกายสุภาพ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับชาวไทย) สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างชาติ) ที่จุดคัดกรอง – อุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน จากสนามหลวงมีบันไดเลื่อน ขึ้น – ลง ใกล้ประตูมณีนพรัตน์ – อุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช จากท่าเรือท่าช้างมีบันไดเลื่อน ขึ้น – ลง ใกล้ประตูวิมานเทเวศร์ – เข้า – ออก วัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูสวัสดิโสภา ตรงข้ามกระทรวงกลาโหม เท่านั้น