"หนูนา" ยันพรรคคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีจริง ชี้บทเรียน "บรรหาร" ยอมกลืนเลือดเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อบ้านเมือง

กัญจนา ศิลปอาชา ร่ายยาวฟาดการเมืองสกปรกในอดีต แฉพรรคที่ทะนงตนเป็นคนดีเคยใช้หลักฐานเท็จอภิปรายถล่ม 'บรรหาร' อย่างรุนแรง ก่อนสุดท้ายจะยอมกลืนน้ำลายยกพลมาขอร้องถึงบ้านจรัญฯ ให้ช่วยตั้งรัฐบาล ชี้โลกความจริงหาพรรคดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอยู่จริง
วันนี้ (24 ธ.ค.) น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา หรือ หนูนา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก NuNa Silpa-archa ออกมาโพสต์ข้อความ ถ่ายทอดประสบการณ์สมัยเป็น ส.ส. ยุคที่บิดาเป็นนายกรัฐมนตรี โดยระบุว่าพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นใช้วิธี "การเมืองสกปรก" อภิปรายโจมตีครอบครัวด้วยหลักฐานเท็จ ก่อนที่สุดท้าย จะฝากว่าพรคการเมื งที่ดีเต็มร้อยนั้นไม่มีหรอก มีคนดีและคนเลวปะปนกันไป พรัอมระบุถึงน้องชายของตนเองอย่าง “วราวุธ ศิลปอาชา” อยากให้เขาได้รับโอกาสใช้ความสามารถทำสิ่งที่ดีเพื่อประเทศชาติ ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าน้องชายเคยมีเหตุการณ์ที่ "พูดพลาดหรือทำพลาด" มาก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้และต้องรับไว้เป็นบทเรียน ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“โพสต์นี้จะพูดเรื่องการเมืองช่วงหนึ่งในอดีตที่เกี่ยวพันกับครอบครัวดิฉันนะคะ…
เห็นมีบางท่านเม้นท์บอกว่าไม่ชอบให้ดิฉันโพสต์การเมือง..
ถ้าท่านใดไม่ชอบก็ผ่านไปเลย เพราะดิฉันจะไม่โพสต์ถ้าไม่รู้สึกแรงจริงๆ
ช่วงที่พ่อเป็นนายกฯ
พรรคการเมืองฝ่ายค้านขณะนั้นพรรคหนึ่ง ได้อภิปรายโจมตีพ่อหนักหนามาก
หลายคนบอกว่าหนักที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย…
ทั้งการใช้ถ้อยคำและกิริยาท่าทาง…
ตอนนั้นเป็นสมัยแรกของดิฉันในการเป็นผู้แทนราษฎร..ดิฉันจึงอยู่ในเหตุการณ์ตลอด…
ถ้าพวกเขาอภิปรายในเรื่องงาน ดิฉันจะไม่ว่าอะไรเลย เพราะเป็นความชอบธรรมที่ฝ่ายค้านต้องตรวจสอบ…
แต่พรรคการเมืองพรรคนี้ใช้รูปแบบที่สกปรก กล่าวหาว่าพ่อดิฉันไม่ได้เกิดที่เมืองไทย แต่เกิดที่เมืองจีน…
มีการเอาหลักฐานเท็จมาแสดง…
จนภายหลังมีการพิสูจน์ออกมาชัดเจนว่าพวกเขาพูดเท็จ..
อีกทั้งมีการกล่าวหาดิฉันว่า ดิฉันโทรไปหาบุคคลคนหนึ่งชื่อนายราเกซ สักเสนาซึ่งดิฉันไม่เคยแม้แต่จะรู้จัก อย่าว่าถึงขั้นพูดคุยเลย
และอื่นๆอีกมาก…
หลังการอภิปรายมีการยุบสภา…
ช่วงนั้นพรรคความหวังใหม่ได้ขึ้นเป็นรัฐบาล…
แต่อยู่ได้ไม่ถึงปี ต้องลาออกเพราะวิกฤตต้มยำกุ้ง
พรรคที่เคยอภิปรายพ่ออย่างรุนแรงพรรคนั้น จะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล เพราะมีเสียงมากสุด..
แต่จะจัดตั้งไม่ได้ถ้าไม่มีพรรคที่พ่อเป็นหัวหน้าขณะนั้นร่วมด้วย…
พวกเขาจึงยกพลมาที่บ้านจรัญ..
เพราะพ่อบอกไปในเบื้องต้นว่า
ภรรยาและลูกยังทำใจไม่ได้กับพฤติกรรมการอภิปรายที่หยาบคายในครั้งนั้น และไม่อยากให้เข้าร่วมรัฐบาล…
พวกที่มา ..เป็นผู้ใหญ่ของพรรคนั้นที่คิดว่าพอจะคุยกับพ่อได้…
แม้พวกเราจะยังมีความรู้สึกกระทบกระเทือนใจอยู่มากในขณะนั้น..
แต่ถ้าพรรคที่พ่อเป็นหัวหน้าไม่เข้าร่วมกับเขา เขาตั้งรัฐบาลไม่ได้ เพราะแม้จะได้เสียงข้างมาก แต่จำนวนเสียงก็ยังไม่พอ
การเมืองก็ถึงทางตัน…
แม่และดิฉันบอกพวกเขาที่มาที่บ้านว่า …พวกคุณทำเกินไปมาก…
แต่ในที่สุดเพื่อเห็นแก่บ้านเมือง…พ่อก็ยอมเข้าร่วมรัฐบาล…
ที่เอาเรื่องเก่ามาเล่าครั้งนี้…
ก็เพราะอยากจะชี้ให้เห็นว่า…เราหาพรรคการเมืองที่ดีเต็มร้อยน่ะไม่ได้หรอก…
พรรคที่ทะนงตนว่าเป็นพรรคคนดี…
ประสบการณ์ของดิฉันบอกดิฉันว่า…ไม่เชื่อ…
และอย่างที่เล่ามาข้างต้น…พรรคอย่างพวกเขา ก็ต้องขอพรรคที่เขาตราหน้าด่าอย่างรุนแรง ให้ช่วยเข้าร่วมรัฐบาล…
ในเมื่อเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงที่มีทั้งคนดีคนเลวปะปนกัน…
เราก็คงต้องเลือกกลุ่มที่มีคนดีเยอะกว่าคนเลว…
กลุ่มคนที่สามารถสร้างผลงานที่ดีให้กับประเทศได้จริง ทำได้จริง ไม่ใช่แค่พูดเก่ง พูดให้ตัวเองดูดี…
และก็ต้องคอยตรวจสอบคนเลว…ไม่ให้ทำอะไรได้ดั่งใจ…
ปัจจุบันนี้ของดิฉัน…แค่อยู่ขอบๆการเมือง…
ยังไม่หลุดออกมาเสียทีเดียว
เพราะน้องชายยังอยู่บนถนนเส้นนี้…
ในฐานะพี่สาว …ก็เพียงอยากให้เขาได้มีโอกาสใช้ความสามารถทำเรื่องที่ดีให้กับประเทศชาติ…
เขาอาจเคยพูดพลาด ทำพลาดบ้าง…มันกลับไปแก้ไขไม่ได้…ก็เป็นบทเรียนของเขา ที่เขาต้องใช้ปัจจุบันทำแต่สิ่งที่ดี…มีสติ คิดก่อนพูด…
คนชอบ คนชัง มีเป็นธรรมดาของโลก…