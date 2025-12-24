ทภ.2 แฉภาพจรวด BM-21 ถล่มบ้าน-ชุมชน–วัด–โรงเรียน-รพ. ชี้กัมพูชาละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม อ้างสันติภาพบังหน้า แต่กลับใช้ความรุนแรงโดยไม่เลือกเป้าหมาย
เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2569 กองทัพภาคที่ 2 เปิดภาพความเสียหายจากการโจมตีด้วยจรวดหลายลำกล้อง (BM-21) ที่ตกกระจายเป็นวงกว้างในพื้นที่ชุมชน บ้านเรือน วัด และโรงเรียน สะท้อนหลักฐานที่ยากจะปฏิเสธว่า การปฏิบัติการทางทหารของฝ่ายกัมพูชาดังกล่าวเป็นการใช้กำลังโดยไม่แยกแยะเป้าหมาย และขาดมาตรการคุ้มครองพลเรือน อันเข้าข่ายการละเมิดหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดเจน การอ้างคำว่า “สันติภาพ” เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการใช้กำลังที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงถูกมองว่าเป็นวาทกรรมที่บิดเบือนข้อเท็จจริง
“สันติภาพไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือยุทธศาสตร์ของรัฐใดรัฐหนึ่ง หากแต่ต้องตั้งอยู่บนหลักความรับผิดชอบต่อสังคม การแยกแยะเป้าหมายทางทหารกับพลเรือน หลักความได้สัดส่วน และความจำเป็นทางทหารอย่างแท้จริง”
ในบริบทดังกล่าว เมื่อพลเรือนกลายเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความรุนแรง สันติภาพที่กัมพูชากล่าวอ้างจึงถูกตั้งคำถามถึงความจริงใจ หลายฝ่ายเห็นพ้องว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีการปฏิบัติตามข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด ไม่ใช่การใช้ถ้อยคำเรื่องสันติภาพเป็นฉากบังหน้าให้กับการใช้กำลังที่ปราศจากความรับผิดชอบ