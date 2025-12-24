ทัพภาค 2 แฉหลักฐาน! ประณามกัมพูชายิงจรวด BM-21 ถล่มพลเรือน ชี้ชัดละเมิดกฎหมายมนุษยธรรม

เพจ “กองทัพภาคที่ 2” เปิดภาพความเสียหายหลังกัมพูชายิงจรวด BM-21 ไม่เลือกเป้าหมาย ถล่มชุมชน-โรงเรียน ชี้ชัดเป็นการละเมิดหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดแจ้ง
วันนี้ (24 ธ.ค.) เพจ “กองทัพภาคที่ 2” รายงานพื้นที่ชุมชนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำของฝ่ายทหารกัมพูชาที่ยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 ใส่เป้าหมายเป็นบ้านเรือนประชาชน ทางเพจระบุว่า “ "สันติภาพที่แลกด้วยชีวิตประชาชน ไม่ใช่สันติภาพที่แท้จริง"
ภาพความเสียหายจากการถูกยิงด้วยจรวดหลายลำกล้อง(BM-21) พื้นที่กว้างลงสู่ชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียน คือ หลักฐานที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การทำสงครามโดยไม่แยกแยะเป้าหมายและไม่คุ้มครองพลเรือน คือ การละเมิดหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างชัดแจ้ง การอ้าง “ สันติภาพ ” เพื่อสร้างความชอบธรรมให้การใช้กำลังที่ทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เป็นเพียงวาทกรรมที่บิดเบือนความจริง
สันติภาพไม่ใช่เครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองหรือยุทธศาสตร์ของรัฐใดรัฐหนึ่ง หากแต่ต้องตั้งอยู่บนความรับผิดชอบต่อสังคม การแยกแยะเป้าหมาย ความได้สัดส่วน และความจำเป็นทางทหารอย่างแท้จริง
ดังนั้น เมื่อพลเรือนกลายเป็นผู้รับเคราะห์ในความรุนแรงนี้ สันติภาพที่ถูกกัมพูชากล่าวอ้างย่อมกลายเป็นคำโกหกหลอกลวง สันติภาพเริ่มต้นได้ก็ต่อเมื่อกัมพูชาเลือกที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างจริงใจ ไม่ใช่ใช้คำว่าสันติภาพบังหน้าให้กับความรุนแรงที่ไร้ความรับผิดชอบ นั่นเอง”