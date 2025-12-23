กกล.บูรพายิงถล่มตึกคอลเซนเตอร์-ศูนย์บัญชีม้าแก๊งสแกมเมอร์ในปอยเปต หลังพบถูกดัดแปลงเป็นคลังอาวุธ-ฐานทหารกัมพูชา

กองกำลังบูรพา ปฏิบัติการโจมตีต่อที่หมายทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ปอยเปต 2 แห่ง ซึ่งเป็นาคารที่ใช้เป็นฐานเก็บอาวุธกระสุน และอาคารรังคอลเซ็นเตอร์-แก๊งสแกมเมอร์ โดยยืนยันไร้พลเรือนอยู่ภายใน
วันนี้ (23 ธ.ค.) กองกำลังบูรพา ปฏิบัติการโจมตีต่อที่หมายทางทหารของฝ่ายกัมพูชาในพื้นที่ปอยเปต จำนวน 2 แห่ง โดยยิงทำลายอาคารที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการ และเก็บอาวุธกระสุน ซึ่งไม่มีพลเรือนพักอาศัยอยู่ในอาคารแล้ว ได้แก่
1. อาคาร international center (call center) ซึ่งแต่เดิม เป็นอาคารที่รวบรวมบุคคลข้ามแดน ก่อนจะแยกย้ายส่งไปทำงานสแกมเมอร์ ภายในพื้นที่ ซึ่งฝ่ายกัมพูชาได้แปรสภาพเป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร โดยอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนถาวร บ้านหนองเอี่ยน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ ประมาณ 2 กม.
2. อาคาร ฝั่งตรงข้ามวัดวังมน ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ ซึ่งแต่เดิม เป็นอาคารในการจัดทำบัญชีม้า ของกลุ่มสแกมเมอร์ และได้แปรสภาพเป็นที่เก็บอาวุธและกระสุนของฝ่ายกัมพูชา โดยมีการตรวจพบพลซุ่มยิงด้วย (อาคารที่ยิงทำลาย เมื่อวานนี้)
ทั้งนี้ ในขณะปฏิบัติการฯ ได้พิสูจน์ทราบแล้วว่า ไม่มีพลเรือนอยู่ภายในอาคารที่โจมตี เป็นผลให้อาคารได้รับความเสียหายอย่างหนัก และฝ่ายกัมพูชาลดความสามารถในการปฏิบัติต่อฝ่ายเรา