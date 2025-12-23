xs
ทภ.2 แจงเตือน แม้คุมสถานการณ์ได้แต่หลายพื้นที่ยังสู้รบต่อเนื่อง ขอโซเชียลฯ งดถ่ายภาพ-ไลฟ์สดหรือแชร์ข้อมูลอาวุธ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



กองทัพภาคที่ 2 แจ้งเตือนด้านความมั่นคง แม้การปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่จะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว แต่การปฏิบัติการโดยรวมในหลายพื้นที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการปกป้องชีวิตผู้ปฏิบัติหน้าที่ กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบบ OPSEC (Operations Security)

- ห้ามถ่ายภาพ ยุทโธปกรณ์ (ปืนใหญ่, รถถัง ฯลฯ) และการเคลื่อนย้ายต่างๆ (โดยอาจเข้าข่าวผิดกฏหมายด้านความมั่นคง)

- งดการโพสต์ บันทึกภาพ ถ่ายทอดสด หรือส่งต่อข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และเพื่อรักษาชีวิตของผู้ปฏิบัติหน้าที่

* การเผยแพร่ข้อมูลหรือภาพก่อนเวลาอันควรอาจกระทบต่อ ความปลอดภัยของกำลังพล และส่งผลต่อความต่อเนื่องของภารกิจ

กองทัพภาคที่ 2 ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน และจะแจ้งความคืบหน้าในการปฏิบัติภารกิจหลังจากประเมินสถานการณ์ รวมถึงข่าวสารให้มั่นคง จากนั้นจะสื่อสารต่อสาธารณะอย่างเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของภารกิจ และประเทศชาติ ต่อไป

