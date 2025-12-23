xs
xsm
sm
md
lg

"ชูวิทย์" ฟาดแรง! พรรคส้มอ่อนหัดการเมือง ส่อแววถูกเทกระจาด หลังส่งบอลเข้าเท้า "พรรคน้ำเงิน" เต็มข้อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ เปิดบทวิเคราะห์สะเทือนค่ายส้ม ชี้จุดตาย 'อ่อนชั้นเชิง' ทำเสียรูปขบวนจนส่งบอลเข้าเท้า 'พรรคน้ำเงิน' ขึ้นแท่นผู้คุมเกมเบ็ดเสร็จภายใน 2 เดือน เตือนหากยังหลงระเริงคะแนนเก่าและดื้อดึงสร้างการเมืองขั้วเดียวแบบต่างชาติ ระวังโดน 'เทกระจาด' ในการเลือกตั้งครั้งหน้า เหตุประชาชนเริ่มระแวงความไร้ประสบการณ์จนไม่อยากฝากความหวัง

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. “ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์” อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทย ออกมาโพสต์ข้อความ วิเคราะห์การเสื่อมถอยของ "พรรคส้ม" และการผงาดของ "พรรคน้ำเงิน" ชี้ พรรคส้มกำลังตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตที่อาจถูก "เทกระจาด" ในการเลือกตั้งครั้งหน้า หากยังหลงตัวเองและไม่เรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า

“เท “ส้ม“

.
ผลโพลล์คนยังไม่ตัดสินใจเลือกใครยังมีอีกมาก

.
ไอโอของแต่ละพรรคต้องทำงานหนักมากขึ้น

.
พรรคน้ำเงิน คือผู้ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเลือกตั้งครั้งนี้

.
ด้วยอภินันทนาการจากพรรคส้ม ที่ “อ่อนชั้นเชิงการเมือง“ ส่งบอลเข้าเท้าพรรคน้ำเงินเต็มข้อ

.
ยิ่งมีสงคราม ไทย-กัมพูชา ยิ่งเพิ่มความร้อนแรงของพรรคน้ำเงิน

.
จากพรรคขนาดกลางทะลุกราฟเป็นพรรคใหญ่ ด้วยระยะเวลาสั้นๆ เพียงแค่ 2 เดือน

.
ไต่ชั้นขึ้นเป็นพรรคอันดับหนึ่ง

.
จากที่พรรคส้มคิดว่าเป็นผู้คุมเกมตอนทำ MOA กลายเป็นทำให้พรรคน้ำเงินเป็นผู้คุมเกมแทน

.
มากไปกว่านั้น เกมการเมืองที่ไม่มีการต่อเวลาให้ “คนอ่อนหัดการเมือง” อย่างพรรคส้มได้ตั้งตัว

.
พรรคน้ำเงินเปิดเกมรุกด้วยการรวม “บ้านใหญ่“ และเปิดกว้างการเจรจาเพื่อจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง

.
ในขณะที่พรรคส้มโดนเทให้โดดเดี่ยว

.
หลังจากช้ำใจด้วยการถูก ”หลอกลวงทางการเมืองครั้งใหญ่“ โดยพรรคน้ำเงิน

.
จึงปิดกั้นตัวเอง ประกาศขีดเส้นใต้ไว้ชัดเจนล่วงหน้าว่า “มีน้ำเงิน ไม่มีส้ม”

.
ตั้งธงว่ามีสองทางให้ประชาชนเลือกเท่านั้น คือ จะเลือกส้ม หรือเลือกน้ำเงิน?

.
ความโดดเดี่ยวทางการเมืองไม่ใช่หนทางจะทำงานให้บ้านเมืองได้

.
เพราะการเมืองคือการทำงานร่วมกันของพรรคการเมืองต่างๆ ตามสไตล์ไทย

.
มันไม่ใช่ ”การเมือง 2 ขั้ว“ อย่างประเทศอเมริกา หรืออังกฤษ

.
ตอนนี้ความโดดเดี่ยวทำให้ “พรรคส้มถูกเท” ทั้งจากพรรคการเมืองด้วยกัน และประชาชน

.
มีเหตุผลสนับสนุนด้วยผลโพลล์ทุกสำนักว่า “คนยังไม่ตัดสินใจเลือกใครมากกว่า 40%“

.
พรรคส้มยังดื้อดึง และหลงตัวเองจากคะแนนที่ล้นหลามในการเลือกตั้งที่ผ่านมา

.
ไม่มีอะไรที่จีรังยั่งยืนเสมอไปในการเมืองไทย

.
โดยเฉพาะการเมืองแบบพรรคส้มที่ถูกหลอกซ้ำซาก

.
คนไทยได้สื่อให้พรรคส้มรู้ตัวแล้วว่า

.
คนระแวงพรรคส้มที่ยังไม่ประสีประสา แต่ได้ ส.ส. จากกระแสล้วนๆ ซ้ำยังไม่รู้จักเรียนรู้ประสบการณ์ทางการเมือง

.
เลือกไปเดี๋ยวก็ถูกหลอกอีก จึงตัดสินใจไม่เลือกดีกว่า

.
คำตอบสั้นๆ แต่บาดใจ เพราะความไม่มีชั้นเชิงทางการเมืองของพรรคส้มเอง

.
ผมในฐานะ “ผู้สนับสนุนพรรคส้ม“ มาก่อนรู้สึกได้

.
และความรู้สึกนี้จะส่งผลถึงผู้สนับสนุนคนอื่นๆ ที่เคยลงคะแนนให้พรรคส้มจากครั้งที่แล้ว

.
ทำให้ไม่แปลกใจว่า คะแนนเสียงเลือกตั้งครั้งหน้า

.
พรรคส้มจะถูกเทกระจาด“
กำลังโหลดความคิดเห็น