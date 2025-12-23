กรมอุทยานฯ ส่งทีมสัตวแพทย์กู้ชีพสิงโต-หมี หลังถูกทิ้งอดตายกลางบ่อนคาสิโนทมอดา

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่งทีมสัตวแพทย์กู้ชีพสิงโตและหมีหลายตัว หลังถูกทิ้งกลางบ่อนกาสิโนทมอดา และเตรียมฟื้นฟูก่อนย้ายเข้าสถานีเพาะเลี้ยง
จากกรณี หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด ส่งเจ้าหน้าที่ทหารเข้าปฏิบัติภารกิจควบคุมและเคลียร์พื้นที่บ่อนกาสิโนทมอดา ภายหลังสถานการณ์ปะทะในพื้นที่แนวชายแดนด้านจังหวัดตราดเริ่มเบาบางลงบ้าง พบสัตว์ป่าถูกเลี้ยงและกักขังไว้ภายในกรงบริเวณบ่อนกาสิโนดังกล่าว ประกอบด้วย สิงโตและหมีหลายตัว จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนด้านการอนุรักษ์และสวัสดิภาพสัตว์
ล่าสุด วันนี้ (23 ธ.ค.) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า กรมอุทยานฯ ได้ดำเนินปฏิบัติการด่วนเพื่อเข้าช่วยเหลือสัตว์ป่าหายากที่ถูกทิ้งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ภายหลังได้รับแจ้งประสานงานจาก นาวาเอก อุดม กุลศิริปัญโญ เสนาธิการกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (เสธ.กปช.จต.) ตรวจพบสัตว์ป่าสภาพวิกฤตกลางบ่อนกาสิโน
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด (ฉก.นย.ตราด) ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่บ่อนกาสิโนฝั่งกัมพูชา ตรงข้ามบ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ที่ผ่านมา และได้ตรวจพบสัตว์ป่าถูกขังทิ้งไว้ในกรงโดยไม่มีผู้ดูแล ประกอบด้วย สิงโต 1 คู่ (เพศผู้และเพศเมีย) หมีควาย 2 ตัว และหมีหมา 1 ตัว รวมทั้งสิ้น 5 ชีวิต ทั้งหมดอยู่ในสภาพอิดโรยอย่างหนัก ร่างกายซูบผอมจนเห็นซี่โครง คาดว่าขาดน้ำและอาหารมาเป็นเวลานานจนอยู่ในเกณฑ์วิกฤต
หลังรับแจ้ง นายอรรถพล เจริญชันษา ได้สั่งการให้สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยนายสุขี บุญสร้าง ผู้อำนวยการสำนักฯ เร่งจัดส่งทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่จากส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) นำโดยนายอรุณ พงศ์ไพฑูรย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.2 ร่วมกับหัวหน้าสายตรวจสัตว์ป่าฯ นำอุปกรณ์ครบมือรุดเข้าพื้นที่ เพื่อเข้าประเมินอาการและเคลื่อนย้ายสัตว์ทั้งหมดทันที
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงก็ได้พบกับภาพที่น่าเวทนาของสิงโตคู่เพศผู้และเมีย หมีควาย 2 ตัว และหมีหมาอีก 1 ตัว ทั้งหมดอยู่ในสภาพวิกฤต ร่างกายซูบผอมจนเห็นซี่โครง แววตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนก ทีมสัตวแพทย์จึงต้องวางแผนกันอย่างหนักเพราะสัตว์อ่อนแอมาก การใช้ยาสลบจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้หัวใจหยุดเต้น เจ้าหน้าที่ต้องคอยพยุงอาการด้วยวิตามินและเฝ้าสังเกตสัญญาณชีพวินาทีต่อวินาทีตลอดการปฏิบัติงาน
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายสัตว์ทั้งหมดได้ เนื่องจากสัตว์ทั้งหมดยังมีอาการอ่อนเพลีย โดยต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์เป็นสำคัญ ทั้งนี้แผนในการขนย้ายจะมีการจัดส่ง โดยแยกสายส่งกลุ่มหมีไปพักฟื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง จ.ชลบุรี ส่วนสิงโตคู่เจ้าป่ามุ่งหน้าสู่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน จ.ราชบุรี โดยกรมอุทยานฯ ได้จัดเตรียมทีมสัตวแพทย์ประจำสถานีคอยรับช่วงต่อ เพื่อฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ กรมอุทยานฯ ขอขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราด สำหรับการประสานงานที่มีประสิทธิภาพจนสามารถช่วยชีวิตสัตว์ป่าทั้งหมดไว้ได้ทันท่วงที