เปิดผลกระทบ "เขื่อนดักตะกอนกัมพูชา" ทำลายป่าชายเลน-ชายหาดไทยหาย วอนหน่วยงานเร่งติดตาม

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ลงพื้นที่ติดตามวิกฤตชายแดนบ้านหาดเล็ก จ.ตราด หลังเขื่อนดักตะกอนกัมพูชาพ่นพิษ ทำชายฝั่งไทยขาดตะกอนจนถูกกัดเซาะอย่างหนัก เผยทำลายระบบนิเวศป่าชายเลนและกระทบวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านอย่างรุนแรง พร้อมจับตาประเด็นแผ่นดินงอกใหม่ในฝั่งกัมพูชาที่อาจส่งผลต่อการปักปันเขตแดนทางทะเลในอนาคต
เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” ออกมาโพสต์ข้อความหลังได้ติดตามผลกระทบจากการที่กัมพูชาสร้างเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนติดกับ บ้านหาดเล็ก จ.ตราด ซึ่งส่งผลเสียต่อประเทศไทยในหลายมิติ ซึ่ง ทางเพจได้ชี้ว่า การกระทำดังกล่าวสร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อทั้งระบบนิเวศ เศรษฐกิจชุมชน และประเด็นทางกฎหมายระหว่างประเทศของไทย ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
กรมทะเล ติดตามผลกระทบเขื่อนดักตะกอนกัมพูชา กระทบชายฝั่งบ้านหาดเล็ก จ.ตราด
วันที่ 23 ธันวาคม 2568 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ติดตามการขุดลอกเขื่อนดักตะกอนของกัมพูชา ซึ่งอยู่ในแนวชายฝั่งที่เชื่อมต่อกับบริเวณด้านทิศใต้บ้านหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
จากการติดตามพบว่า การดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบหลายประการต่อประเทศไทย ดังนี้
ผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศชายฝั่ง
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาชายฝั่ง เนื่องจากเขื่อนดักตะกอนของกัมพูชากักตะกอนที่พัดพามากับน้ำ ทำให้ตะกอนสะสมฝั่งเขมรเกิดเป็นแผ่นดินงอกใหม่ แต่กลับทำให้ฝั่งไทยขาดตะกอนที่จะมาเติมเต็ม ทำให้ชายฝั่งเกิดการกัดเซาะและชายหาดของไทยหายไป
การทำลายป่าชายเลน
การเปลี่ยนแปลงการไหลของตะกอนและคลื่นลมที่เปลี่ยนทิศทางอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของป่าชายเลน และทำให้พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมโทรมลง
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางทะเล
การก่อสร้างโครงสร้างแข็งอย่างเขื่อนดักตะกอนในพื้นที่ดังกล่าวจะเปลี่ยนสภาพหาดทรายธรรมชาติลดพื้นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตชายหาด เช่น หอยและสัตว์น้ำขนาดเล็ก
ผลกระทบต่อทรัพยากรและเศรษฐกิจ
การสูญเสียหาดทราย ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญด้านการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งอาหารของชุมชนกำลังถูกกัดเซาะหายไป
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านที่เคยใช้ประโยชน์จากชายหาด เช่น การหาหอย การวางอวน จะเปลี่ยนไป
ประเด็นเขตแดนทางทะเล
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของชายฝั่งอาจส่งผลต่อการปักหมุดเส้นเขตแดนทางทะเลและไหล่ทวีปในอนาคต ซึ่งเป็นประเด็นทางกฎหมายระหว่างประเทศ
สรุปได้ว่า การขุดลอกเขื่อนดักตะกอนของกัมพูชาไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศชายฝั่งทั้งหมดก่อให้เกิดผลเสียต่อทั้งสภาพแวดล้อม แหล่งทรัพยากร และวิถีชีวิตชุมชนของไทยอย่างมีนัยสำคัญ“