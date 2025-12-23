xs
ไทยพีบีเอส เตรียมเปิดศึกประชันความแซบ “ยกพลคนน้ำพริก” ซีซั่น 2 เฟ้นหาสุดยอดคนน้ำพริกตัวจริงแห่งปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไทยพีบีเอส เตรียมลุยรายการ “ยกพลคนน้ำพริก” ซีซั่น 2 เรียลลิตี้ น้ำพริก พลิกภูมิปัญญาไทย สู่ระดับโลก เฟ้นหาสุดยอดคนน้ำพริกตัวจริงแห่งปี เปิดตัว “น้าโย่ง เชิญยิ้ม” คอมเมนเตเตอร์คนใหม่ เปิดรับสมัครทีมน้ำพริกตั้งแต่วันนี้-15 ก.พ.69 พร้อมเสิร์ฟความม่วนแซบ เริ่มออนแอร์ เม.ย. 2569

​องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดยศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “น้ำพริกเฟสติวัล” มหกรรมน้ำพริกสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ระหว่างวันที่ 18–19 ธันวาคม 2568 โดยมีวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวเปิดกิจกรรม

​“ไทยพีบีเอสเชื่อว่า ความหลากหลายของรสชาติไทย คือพลังที่สามารถเชื่อมผู้คนจากทุกภูมิภาคเข้าหากัน งาน “น้ำพริกเฟสติวัล” นี้ เป็นอีกหนึ่งการต่อยอดยอดจากรายการ “ยกพลคนน้ำพริก” ที่สร้างปรากฏการณ์ให้คนทั่วประเทศรู้สึกภูมิใจในรสชาติของท้องถิ่นตัวเองกันไปแล้ว ซึ่งในปีหน้า เราจะสานต่อความสำเร็จไปสู่ “ยกพลคนน้ำพริก ซีซัน 2” กับการเปิดเวที เปิดโอกาสให้คนทั่วประเทศได้มาร่วมแลกเปลี่ยนรสชาติ ความคิด และเรื่องราวของท้องถิ่น ผ่านเมนูน้ำพริกที่สะท้อนความหลากหลายของสังคมไทย พร้อมร่วมกันสร้างคุณค่าของภูมิปัญญาอาหารไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น” วันชัย กล่าว

พรรณี รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม ไทยพีบีเอส กล่าวว่า จากความสำเร็จของรายการ “ยกพลคนน้ำพริก” ที่ออกอากาศระหว่างเดือนก.พ.–มิ.ย. 2568 ช่วยปลุกกระแสความนิยมของน้ำพริก และเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาหารกับการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ไทยพีบีเอส ต่อยอดสู่โครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของน้ำพริกจากภูมิภาคต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมสู่รายการ “ยกพลคนน้ำพริก ซีซัน 2” ซึ่งจะเริ่มออนแอร์ ในเดือนเม.ย.2569 พร้อมสานต่อความสำเร็จของทีมผู้เข้าแข่งขันจากรายการ ผ่านการจัดงาน “น้ำพริกเฟสติวัล” มหกรรมน้ำพริกสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี

โดยภายในงานมีการเสวนา “ในรอยรสน้ำพริก อัศจรรย์เครื่องจิ้ม” พร้อมเปิดตัวคอมเมนเตเตอร์ซีซั่น 2 โดยอาจารย์ต้น อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียน และ Food Activist ผู้เขียนและบรรณาธิการหนังสือ “น้ำพริก มรดกรสแห่งเครื่องจิ้ม” (จัดพิมพ์โดย ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทยพีบีเอส) คอมเมนเตเตอร์ของรายการ พร้อมคอมเมนเตเตอร์ “ยกพลคนน้ำพริก” ซีซั่น 2 คนใหม่ ถึง 3 คน ได้แก่ พิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (น้าโย่ง เชิญยิ้ม) ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง, ลภัสรดา ทศรัศมิ์ (ป้าจันทร์) ผู้ก่อตั้งสวนศิลป์หนองมน จ.ชลบุรี และจิรณรงค์ วงษ์สุนทร (คุณหมี) นักเล่าเรื่องอาหาร

​บรรยากาศภายในงานพบกับบูทน้ำพริกจากทั่วประเทศที่ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม ไทยพีบีเอส รวบรวมมาจำหน่ายตลอดทั้ง 2 วัน อาทิ น้ำพริกรสเด็ดจากรายการ “ยกพลคนน้ำพริก ซีซัน 1” นำโดย “น้ำพริกมะเดื่อ” ทีมเชฟชุมชน By ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย เจ้าของรางวัลชนะเลิศ รวมถึงน้ำพริกรองชนะเลิศทั้ง 4 ทีม ได้แก่ “น้ำพริกเผาบางช้าง” ทีมสตรีบางช้าง จังหวัดสมุทรสงคราม, “น้ำพริกถั่วเน่าหอมหม่ืนลี้” ทีมถั่วเน่าหอมหม่ืนลี้ จังหวัดเชียงราย, “น้ำพริกหัวปลา เสริมแคลเซียม” ทีมสตรีชาวเล ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และ “น้ำพริกใบท่ามัง” ทีมเลน้อยคราฟ จังหวัดพัทลุง ตลอดจนน้ำพริกสูตรพิเศษจากทีมที่ผ่านเข้ารอบ 50 ทีม 20 ทีม และ 12 ทีมสุดท้าย
​นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาและเวิร์กชอปจากเชฟ นักเขียน นักกิจกรรมอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร นักแสดง และตัวแทนชาติพันธุ์ ที่มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และมุมมองหลากหลายเกี่ยวกับน้ำพริก ควบคู่กับเวทีคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่ง สร้างบรรยากาศความสุขตลอดทั้งสองวัน  
ภายในงานยังเปิดรับสมัครทีมน้ำพริกเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการ “ยกพลคนน้ำพริก ซีซัน 2” โดย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.พ. 2569 นอกจากนี้ยังมีบูทจำหน่ายหนังสือ “น้ำพริกมรดกรสแห่งเครื่องจิ้ม” ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับสองภาษา ในราคาพิเศษลด 10% เฉพาะในงาน รวมถึงบูทกิจกรรมและร้านอาหารเครื่องดื่มสำหรับรับประทานคู่กับน้ำพริก และปิดท้ายน้ําพริกเฟสติวัลด้วยคอนเสิร์ต “ยกพล ยกครัว มาลั่นทุ่ง” จากรายการ “สารพันลั่นทุ่ง (บางเขน)” พานักร้องมามอบความบันเทิงส่งท้ายปี นำทีมโดย เอก รังสิโรจน์, หนิง จอมขวัญ, เก่ง สัญญา พรนารายณ์, และ บิว กัลยาณี

​สอบถามข้อมูลการสมัครเข้าร่วมรายการ “ยกพลคนน้ำพริก” ซีซั่น 2 เพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-790-2627, 093-353-5653 หรือ 086-375-3669 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 -17.00 น.
