ไทยพีบีเอส เตรียมเปิดศึกประชันความแซบ “ยกพลคนน้ำพริก” ซีซั่น 2 เฟ้นหาสุดยอดคนน้ำพริกตัวจริงแห่งปี

ไทยพีบีเอส เตรียมลุยรายการ “ยกพลคนน้ำพริก” ซีซั่น 2 เรียลลิตี้ น้ำพริก พลิกภูมิปัญญาไทย สู่ระดับโลก เฟ้นหาสุดยอดคนน้ำพริกตัวจริงแห่งปี เปิดตัว “น้าโย่ง เชิญยิ้ม” คอมเมนเตเตอร์คนใหม่ เปิดรับสมัครทีมน้ำพริกตั้งแต่วันนี้-15 ก.พ.69 พร้อมเสิร์ฟความม่วนแซบ เริ่มออนแอร์ เม.ย. 2569
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดยศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “น้ำพริกเฟสติวัล” มหกรรมน้ำพริกสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ระหว่างวันที่ 18–19 ธันวาคม 2568 โดยมีวันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวเปิดกิจกรรม
“ไทยพีบีเอสเชื่อว่า ความหลากหลายของรสชาติไทย คือพลังที่สามารถเชื่อมผู้คนจากทุกภูมิภาคเข้าหากัน งาน “น้ำพริกเฟสติวัล” นี้ เป็นอีกหนึ่งการต่อยอดยอดจากรายการ “ยกพลคนน้ำพริก” ที่สร้างปรากฏการณ์ให้คนทั่วประเทศรู้สึกภูมิใจในรสชาติของท้องถิ่นตัวเองกันไปแล้ว ซึ่งในปีหน้า เราจะสานต่อความสำเร็จไปสู่ “ยกพลคนน้ำพริก ซีซัน 2” กับการเปิดเวที เปิดโอกาสให้คนทั่วประเทศได้มาร่วมแลกเปลี่ยนรสชาติ ความคิด และเรื่องราวของท้องถิ่น ผ่านเมนูน้ำพริกที่สะท้อนความหลากหลายของสังคมไทย พร้อมร่วมกันสร้างคุณค่าของภูมิปัญญาอาหารไทยให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น” วันชัย กล่าว
พรรณี รุ่งสว่าง ผู้อำนวยการศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม ไทยพีบีเอส กล่าวว่า จากความสำเร็จของรายการ “ยกพลคนน้ำพริก” ที่ออกอากาศระหว่างเดือนก.พ.–มิ.ย. 2568 ช่วยปลุกกระแสความนิยมของน้ำพริก และเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาหารกับการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ไทยพีบีเอส ต่อยอดสู่โครงการกิจกรรมพิเศษ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของน้ำพริกจากภูมิภาคต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมสู่รายการ “ยกพลคนน้ำพริก ซีซัน 2” ซึ่งจะเริ่มออนแอร์ ในเดือนเม.ย.2569 พร้อมสานต่อความสำเร็จของทีมผู้เข้าแข่งขันจากรายการ ผ่านการจัดงาน “น้ำพริกเฟสติวัล” มหกรรมน้ำพริกสุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี
โดยภายในงานมีการเสวนา “ในรอยรสน้ำพริก อัศจรรย์เครื่องจิ้ม” พร้อมเปิดตัวคอมเมนเตเตอร์ซีซั่น 2 โดยอาจารย์ต้น อนุสรณ์ ติปยานนท์ นักเขียน และ Food Activist ผู้เขียนและบรรณาธิการหนังสือ “น้ำพริก มรดกรสแห่งเครื่องจิ้ม” (จัดพิมพ์โดย ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทยพีบีเอส) คอมเมนเตเตอร์ของรายการ พร้อมคอมเมนเตเตอร์ “ยกพลคนน้ำพริก” ซีซั่น 2 คนใหม่ ถึง 3 คน ได้แก่ พิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (น้าโย่ง เชิญยิ้ม) ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง, ลภัสรดา ทศรัศมิ์ (ป้าจันทร์) ผู้ก่อตั้งสวนศิลป์หนองมน จ.ชลบุรี และจิรณรงค์ วงษ์สุนทร (คุณหมี) นักเล่าเรื่องอาหาร
บรรยากาศภายในงานพบกับบูทน้ำพริกจากทั่วประเทศที่ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม ไทยพีบีเอส รวบรวมมาจำหน่ายตลอดทั้ง 2 วัน อาทิ น้ำพริกรสเด็ดจากรายการ “ยกพลคนน้ำพริก ซีซัน 1” นำโดย “น้ำพริกมะเดื่อ” ทีมเชฟชุมชน By ท่องเที่ยวชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย เจ้าของรางวัลชนะเลิศ รวมถึงน้ำพริกรองชนะเลิศทั้ง 4 ทีม ได้แก่ “น้ำพริกเผาบางช้าง” ทีมสตรีบางช้าง จังหวัดสมุทรสงคราม, “น้ำพริกถั่วเน่าหอมหม่ืนลี้” ทีมถั่วเน่าหอมหม่ืนลี้ จังหวัดเชียงราย, “น้ำพริกหัวปลา เสริมแคลเซียม” ทีมสตรีชาวเล ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี และ “น้ำพริกใบท่ามัง” ทีมเลน้อยคราฟ จังหวัดพัทลุง ตลอดจนน้ำพริกสูตรพิเศษจากทีมที่ผ่านเข้ารอบ 50 ทีม 20 ทีม และ 12 ทีมสุดท้าย
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาและเวิร์กชอปจากเชฟ นักเขียน นักกิจกรรมอาหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร นักแสดง และตัวแทนชาติพันธุ์ ที่มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และมุมมองหลากหลายเกี่ยวกับน้ำพริก ควบคู่กับเวทีคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่ง สร้างบรรยากาศความสุขตลอดทั้งสองวัน
ภายในงานยังเปิดรับสมัครทีมน้ำพริกเพื่อเข้าร่วมแข่งขันในรายการ “ยกพลคนน้ำพริก ซีซัน 2” โดย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 ก.พ. 2569 นอกจากนี้ยังมีบูทจำหน่ายหนังสือ “น้ำพริกมรดกรสแห่งเครื่องจิ้ม” ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับสองภาษา ในราคาพิเศษลด 10% เฉพาะในงาน รวมถึงบูทกิจกรรมและร้านอาหารเครื่องดื่มสำหรับรับประทานคู่กับน้ำพริก และปิดท้ายน้ําพริกเฟสติวัลด้วยคอนเสิร์ต “ยกพล ยกครัว มาลั่นทุ่ง” จากรายการ “สารพันลั่นทุ่ง (บางเขน)” พานักร้องมามอบความบันเทิงส่งท้ายปี นำทีมโดย เอก รังสิโรจน์, หนิง จอมขวัญ, เก่ง สัญญา พรนารายณ์, และ บิว กัลยาณี
สอบถามข้อมูลการสมัครเข้าร่วมรายการ “ยกพลคนน้ำพริก” ซีซั่น 2 เพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-790-2627, 093-353-5653 หรือ 086-375-3669 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 -17.00 น.
