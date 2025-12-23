อีสานใต้ยังเดือด! เขมรยิง BM-21 เข้าปราสาทตาควาย-ตาเมือนธม ทหารบาดเจ็บ 2 นาย ไทยยังคุมพื้นที่สำคัญไว้ได้ พร้อมทำลายเป้าหมายภูผี

ภ.2 เผยเขมรยังโจมตีอย่างน้อย 18 เป้าหมายอีสานใต้ สุรินทร์ - ศรีสะเกษยังเดือด กัมพูชายิง BM-21 ใส่พื้นที่ตาควาย-ปราสาทตาเมือนธม ส่งผลทหารไทยบาดเจ็บรวม 2 นาย ฝ่ายไทยยิงควบคุมพื้นที่สำคัญไว้ได้ตลอดแนว พร้อมทำลายเป้าหมายที่ภูผีหลายจุด
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 ธ.ค. 2568 มีกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ วานนี้ (22 ธ.ค.)โดยตลอดทั้งวันเกิดการปะทะและการใช้กำลังทางทหารในหลายจุดสำคัญ
โดยภาพรวมสถานการณ์ วานนี้ (22 ธ.ค.) ฝ่ายไทยใช้การยิงสนับสนุนแบบรวมอำนาจ โดยมุ่งเป้าหมายทางทหารของกัมพูชา ที่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศไทย อย่างน้อย 18 เป้าหมาย ในพื้นที่ผามออีแดงและช่องคานม้า ขณะที่ฝ่ายกัมูชาตอบโต้ด้วย จรวดหลายลำกล้อง BM-21 และปืนใหญ่จำนวนมาก แต่ความแม่นยำต่ำส่วนใหญ่ตกนอกพื้นที่สำคัญ ด้านการใช้ UAV ของฝ่ายกัมพูชายังคงเป็นการบินลาดตระเวนเชิงสัญลักษณ์ แต่ไม่สามารถหยุดหรือทำลายระบบการยิงของฝ่ายไทยได้ โดยภาพรวม ฝ่ายไทยยังคงได้เปรียบทั้งในด้านการควบคุมพื้นที่ จังหวะการรบ และการเลือกเป้าหมายเชิงยุทธการ
ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี
พื้นที่ช่องบก มีการเฝ้าตรวจของกำลังฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พื้นที่ช่องอานม้า ช่วงกลางวันไม่พบความเคลื่อนไหวสำคัญของฝ่ายทหารกัมพูชา ก่อนที่ในช่วงค่ำ ฝ่ายไทย ได้ตรวจพบฐานที่มั่นที่เป็นภัยคุกคามกับประเทศไทยโดยฝ่ายกัมพูชาได้เปิดฉากยิงเข้ามาในพื้นที่ ฝ่ายไทยจึงจำเป็น ต้องใช้อาวุธยิงใส่เป้าหมายกำลัง ฝ่ายกัมพูชา ที่มีกำลังพลอยู่ประมาณ 30 นาย บริเวณทิศใต้ของช่องอานม้า
ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ
พื้นที่แนวซำแต–โดนตรวล–ภูผี–สัตตะโสม–พนมประสิทธิโส–ช่องตาเฒ่า ฝ่ายกัมพูชา ได้ใช้อาวุธหนัก ปืนใหญ่ ปืน ค. และรถถัง ยิงเข้ามายังฝ่ายไทย พร้อมพยายามค้นหาที่ตั้งรถถังของไทย โดยฝ่ายไทยตรวจพบรถถังฝ่ายกัมพูชาอย่างน้อย 4 คัน และใช้อาวุธปืนใหญ่ยิงควบคุมพื้นที่รอบภูผี ซึ่งเป็นฐานยิงหลักของทหารกัมพูชา ส่งผลให้ฝ่ายไทยสามารถทำลายเป้าหมายได้หลายจุด
บริเวณผามออีแดง–ห้วยตามาเรีย ฝ่ายกัมพูชาได้ยิงอาวุธ ปืนใหญ่ จากเนิน 281 เข้าสู่พื้นที่ภูมะเขือ จากตรวจพบรถบรรทุก 2 คันเคลื่อนที่จากบ้านโกมุย รวมถึงมีการยิงปืนใหญ่และ จรวดหลายลำกล้อง BM-21 เข้ามาพื้นที่ฝ่ายไทยหลายระลอก กระสุนบางส่วนตกในพื้นที่บ้านภูมิซรอล ขณะที่ฝ่ายไทยใช้อาวุธปืนใหญ่และ ปืน ค. ยิงตอบโต้บริเวณผามออีแดงและช่องคานม้า เพื่อทำลายเส้นทางลำเลียง ยุทโธปกรณ์ และกำลังพลของฝ่ายกัมพูชา
นอกจากนี้ ในพื้นที่ภูมะเขือ–ช่องโดนเอาว์–พลาญยาว–พลาญหินแปดก้อน ตรวจพบโดรนขนาดใหญ่ของ ฝ่ายกัมพูชาใช้โดรนบินจากภูมะเขือไปยังผามออีแดง เพื่อตรวจดูสภาพพื้นที่ของฝ่ายไทย
ชายแดนจังหวัดสุรินทร์
พื้นที่ช่องจอม–ช่องเปรอ–ช่องระยี ตรวจพบบุคคลอยู่บนอาคารสูง ก่อนมีโดรนหลายลำบินขึ้น ขณะที่ ฝ่ายกัมพูชาได้ร้องขอการสนับสนุนกระสุน และเสบียง ให้เข้ามาส่งพื้นที่
พื้นที่คนาและตาควาย ฝ่ายไทยสถาปนาที่มั่นและตรึงกำลังต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม แต่ฝ่ายทหารกัมพูชายังคงยิงจรวดหลายลำกล้อง BM-21 เข้ามาในพื้นที่ตาควาย ทำให้กำลังพลไทยได้รับบาดเจ็บ 1 นาย และพบการบินของโดรนหลายครั้ง โดยเฉพาะบริเวณเนิน 350
ส่วนพื้นที่ช่องกร่าง พบการเสริมกำลังของ ฝ่ายกัมพูชา ขณะที่ พื้นที่ปราสาทตาเมือนธม มีการยิงปืนใหญ่และ จรวดหลายลำกล้อง BM-21 เข้ามาในพื้นที่ รวมถึงใช้อาวุธ RPG ยิงใส่ฐานฝ่ายไทย ส่งผลให้มีกำลังพลบาดเจ็บอีก 1 นาย และตรวจพบ UAV ในช่วงค่ำ
ชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ช่องสายตะกู ทั้งสองฝ่ายยังคงตรึงกำลังตลอดแนว ไม่มีรายงานการปะทะรุนแรงเพิ่มเติม
ขณะเดียวกัน ในพื้นที่ส่วนหลังของจังหวัดศรีสะเกษ มีรายงานว่ากระสุนปืนใหญ่ไม่ทราบชนิดตกในพื้นที่บ้านภูมิซรอลและบ้านซำเม็ง ส่งผลให้สายไฟฟ้าแรงสูงขาด ทำให้ไฟฟ้าดับในทั้งสองหมู่บ้าน