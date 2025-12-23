ฉก.นย.ตราด คุมพื้นที่กาสิโนบ้านท่าเส้น พบสิงโต–หมีถูกขังในกรงสภาพอิดโรย ประสานสวนสัตว์สระแก้วรับดูแล

ฉก.นย.ตราด เข้าควบคุมพื้นที่บ่อนคาสิโน พบสิงโต–หมีถูกขังในกรง สภาพอิดโรย ขาดการดูแล ประสานสวนสัตว์สระแก้วรับดูแล ทร.ย่ำยึดหลักมนุษยธรรมในการปฏิบัติภารกิจ คุ้มครองชีวิตทุกชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ภายหลังที่ทหารนาวิกโยธินจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้เข้าควบคุมและยึดพื้นที่บริเวณอาคารคาสิโน บ้านท่าเส้น ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด และดำเนินการสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่นั้น ได้ตรวจพบบ้านหลังหนึ่งมีการขังสัตว์ป่าคุ้มครอง ได้แก่ สิงโต จำนวน 2 ตัว และหมี จำนวน 3 ตัว อยู่ภายในกรงในสภาพอิดโรย ขาดการดูแลที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อทั้งสัตว์และบุคคลในพื้นที่
กองทัพเรือจึงได้เร่งประสานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าดำเนินการรับสัตว์ป่าดังกล่าวไปดูแล ฟื้นฟู และคุ้มครองตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทันที
การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการปฏิบัติของกองทัพเรือที่ยึดหลักมนุษยธรรมอย่างเคร่งครัด ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าต่อมนุษย์หรือสัตว์ พร้อมคำนึงถึงความปลอดภัย ศักดิ์ศรีของชีวิต และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับภารกิจด้านความมั่นคงของชาติ
มีรายงานว่า ในเบื้องต้นได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำหมีควายไปไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง ชลบุรี ส่วนสิงห์โตจะนำไปไว้ที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน ราชบุรี เพื่อเข้ารับการดูแลอย่างเหมาะสมตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ต่อไป