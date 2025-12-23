ไทยพีบีเอส จับมือ ม.มหิดล จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์! ส่งเสียงของความสุขเติมพลังใจรับปีใหม่

ไทยพีบีเอส จับมือ ม.มหิดล จัดบิ๊กเซอร์ไพรส์! Flash Mob “ไทยพีบีเอสเสียงของความสุข” เตรียมมอบของขวัญใจฟูส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ หวังใช้เสียงดนตรีเป็นสื่อกลาง เติมพลังใจให้คนไทยก้าวผ่านทุกอุปสรรค รอชมผ่านหน้าจอและออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ 31 ธ.ค. นี้
นายสมชัย พุทธจันทรา รองผู้อำนวยการ ด้านสร้างสรรค์เนื้อหา องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า เป็นความตั้งใจของไทยพีบีเอสและวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการมอบของขวัญชิ้นพิเศษให้กับคนไทย ภายใต้การแสดงชื่อ “Symphony of Hope” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยเนรมิตพื้นที่ใจกลางเมือง ลานพาร์คพารากอน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากศูนย์การค้าสยามพารากอน สร้างปรากฏการณ์ดนตรีออเคสตราในรูปแบบ Flash Mob ไทยพีบีเอสเสียงของความสุข เพื่อบันทึกภาพความสุขและรอยยิ้มที่เกิดขึ้นจริง นำมาถ่ายทอดเป็นพลังบวกเติมพลังใจให้คนไทยได้ก้าวผ่านทุกอุปสรรค โดยเตรียมส่งมอบความสุขผ่านหน้าจอและออนไลน์ให้ได้รับชมพร้อมกัน 31 ธ.ค. นี้
“ปีที่ผ่านมาคนไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์หลากหลาย ทั้งวิกฤตน้ำท่วม ภัยธรรมชาติ และภาวะสงคราม ซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจ ในวาระขึ้นปีใหม่นี้ เราจึงอยากมอบของขวัญที่เป็นเหมือนการ “ส่งความสุข ความหวัง และกำลังใจ” ผ่านบทเพลงและการแสดงที่ตั้งใจสร้างสรรค์อย่างดี เพื่อให้ทุกคนที่ได้รับชมมีรอยยิ้มและพร้อมที่จะสู้ต่อไปในปีหน้า” นายสมชัย กล่าว
สำหรับการแสดงครั้งนี้ ได้นำ 2 บทเพลงความหมายดีมาเรียบเรียงใหม่ในรูปแบบออเคสตรา ได้แก่ เพลง "Seasons Change (ฤดูที่แตกต่าง)" ของ บอย โกสิยพงษ์ ที่สื่อถึงความอดทนต่ออุปสรรคที่เปรียบเหมือนฤดูกาล และ เพลง "ชาร์จแบต (Powerbank)" ของวง MEAN เพลงฮิตของคนรุ่นใหม่ที่สื่อถึงการให้กำลังใจว่า "เธอเก่งมากแล้ว" ที่ผ่านเรื่องราวต่าง ๆ มาได้
ทั้งนี้ ภาพบรรยากาศความประทับใจจากกิจกรรม Flash Mob ดังกล่าว จะถูกนำมาผลิตเป็นมิวสิก วิดีโอ (M.V.) สุดพิเศษ 2 เวอร์ชัน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทยทุกคน
เตรียมรับความสุขและกำลังใจพร้อมกัน! ติดตามชม ไทยพีบีเอสเสียงของความสุข ได้ใน รายการพิเศษวันปีใหม่ วันที่ 31 ธ.ค. 2568 ทางไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 และรับชมคลิปวิดีโอแบบเต็มอิ่มได้ทุกช่องทางออนไลน์ Facebook, YouTube VIPA และ TikTok ของ Thai PBS
ไม่พลาดทุกข่าวสาร สาระความรู้ และคอนเทนต์คุณภาพ ติดตามไทยพีบีเอสทุกช่องทางออนไลน์ ได้ที่
▪ Website : www.thaipbs.or.th
▪ Application : Thai PBS
▪ Social Media Thai PBS : Facebook, YouTube, X , LINE, TikTok, Instagram, Threads, Linkedin