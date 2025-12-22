“หลวงตาสุจ” อ้าง “ฮุนเซน” ให้อัดคลิปส่งสารขอหยุดรบกับไทย เหตุกัมพูชาอ่อนแรง เสบียงหมด

“หลวงตาสุจ” โผล่วิดีโอคอลคุยพระไทย อ้าง “ฮุนเซน” ขอให้ช่วยอัดคลิปส่งสารหยุดขัดแย้งกับไทย เหตุกัมพูชาอ่อนแรง เสบียงหมด ทหารเขมร 80% อยู่ได้ด้วยข้าวสารอาหารแห้งที่พระมอบให้ พร้อมเปรียบทหารกัมพูชาแค่นักธรรมตรี แต่ทหารไทยเปรียญ 9 ประโยค พร้อมระบุถูกขอให้เจรจายุติสงครามมานานแล้ว แต่มาเร่งเร้าในช่วงนี้ ย้ำไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใด
หลวงตาสุจ หรือ พระมหานรินธร ปสนังโน อายุ 61 ปี พระนักเทศน์ชื่อดังในพื้นที่อีสานใต้ อดีตจำพรรษาที่วัดป่าโคกคฤห์ ตำบลป่าชัน อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเคยตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากการไลฟ์สดแสดงความเห็นสนับสนุนทหารกัมพูชา พร้อมถ้อยคำโจมตีและดูหมิ่นชาวจังหวัดสุรินทร์ จนสร้างความไม่พอใจในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง และต่อมาได้ออกจากประเทศไทยไปใช้ชีวิตอยู่ในกัมพูชานั้น
ล่าสุด กลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง หลังมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอที่หลวงตาสุจสนทนาทางวิดีโอคอลกับพระสงฆ์ไทยรูปหนึ่ง โดยในคลิปมีการพูดถึงสถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ตอนหนึ่งพระสงฆ์ไทยถามว่า “เขาสู้ไม่ได้แล้วใช่ไหม จึงขอให้หลวงตาสุจช่วย” ก่อนที่หลวงตาสุจจะตอบว่า “อ่อนเพลียหมดแล้วครับ”
จากนั้นมีการพูดถึงกำลังทหารกัมพูชา โดยพระสงฆ์ไทยกล่าวถึงหน่วย BHQ จำนวนมาก และตั้งคำถามว่าทำไมไม่ส่งไปสนับสนุน หลวงตาสุจตอบว่า โดยปกติ BHQ จะอยู่ใกล้ตัว ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา และจะไม่ถูกส่งออกไปปฏิบัติการภายนอก อย่างไรก็ตามหลวงตาสุจบอกว่า ไม่มีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนทหารกัมพูชาที่เสียชีวิต
เมื่อถามว่า ทำไมทหารกัมพูชาถึงจะยอมแพ้ง่ายๆ ทั้งที่ทหารไทยกำลังสนุก เพิ่งจะเข้าเกียร์ 2 เอง ยังไม่ถึงเกียร์ 3 เกียร์ 4 เลย หลวงตาสุจตอบว่า มันคนละระดับกัน พร้อมแสดงความเห็นเปรียบเทียบศักยภาพทหารว่า ทหารไทยเหมือนพระจบเปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะที่ทหารกัมพูชาเปรียบเหมือนจบนักธรรมตรี
นอกจากนี้ หลวงตาสุจยังกล่าวว่า ทหารกัมพูชากว่า 80% สามารถดำรงชีพได้จากข้าวสารและอาหารแห้งที่พระสงฆ์มอบให้ แต่ขณะนี้เสบียงถูกตัดจนหมดแรงสู้ พร้อมยกตัวอย่างพฤติกรรมที่เรียกว่า “เกลียดตัวกินไข่” โดยอ้างถึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่บรรจุภัณฑ์เป็นภาษากัมพูชา แต่สินค้าภายในเป็นของไทย
สำหรับประเด็นคำกล่าวที่ว่า “ไทยปิดด่านไปเลย 500 ปี กัมพูชาไม่เดือดร้อน” หลวงตาสุจยืนยันว่าไม่ใช่คำพูดของผู้นำกัมพูชา และตนไม่เคยเห็นฮุน เซน พูดในลักษณะดังกล่าวมาก่อน
เมื่อถูกถามถึงเหตุผลที่ฮุน เซน ติดต่อขอให้ช่วยเจรจายุติการปะทะ หลวงตาสุจตอบว่าไม่ทราบแนวคิดที่แท้จริง โดยระบุว่าถูกขอให้ทำมานานแล้ว แต่เพิ่งถูกเร่งเร้าอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา
หลวงตาสุจยังอ้างว่า ได้อัดคลิปตามคำร้องขอของผู้นำกัมพูชา เพื่อใช้เป็นสารในการเจรจายุติความขัดแย้ง และส่งให้ตรวจสอบ ก่อนจะได้รับคำตอบกลับมาว่า “พูดได้ดีมาก” อย่างไรก็ตาม ตนไม่ทราบว่าจะเผยแพร่ผ่านช่องทางใด ทั้งโทรทัศน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมย้ำว่า การพูดทั้งหมดเป็นไปอย่างเป็นกลาง ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใด แต่เนื่องจากขณะนี้พำนักอยู่ในประเทศกัมพูชา เมื่อมีการร้องขอก็จำเป็นต้องยอมปฏิบัติตาม