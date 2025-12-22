กกล.บูรพา เปิดปฏิบัติการถล่ม 2 อาคารฝั่งปอยเปต เขมรใช้เป็นที่ตั้งสแกมเมอร์-พลซุ่มยิงใส่ไทย

กองกำลังบูรพา ปฏิบัติการทำลายเป้าหมายอาคาร 2 หลัง ฝั่งปอยเปต หลังพิสูจน์ทราบว่าที่ตั้งของเครือข่ายสแกมเมอร์ และฝ่ายกัมพูชาใช้เป็นที่ตั้งพลซุ่มยิง ซึ่งได้ทำการยิงเข้าใส่ฝ่ายไทย
วันนี้ (22 ธ.ค.) กองกำลังบูรพา ปฏิบัติการทำลายเป้าหมายอาคาร 2 หลัง บริเวณฝั่งปอยเปต ตรงข้าม ต.ท่าข้าม อ.อรัญประเทศ ซึ่งมีการพิสูจน์ทราบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าอาคารดังกล่าวเป็นที่ตั้งของเครือข่ายสแกมเมอร์ และฝ่ายกัมพูชาใช้เป็นที่ตั้งพลซุ่มยิง ซึ่งได้ทำการยิงเข้าใส่ฝ่ายเรา ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ
นอกจากนี้ได้รับการพิสูจน์ทราบว่ามีการติดตั้งระบบแอนตี้โดรนภายในอาคาร ภายหลังการโจมตี สามารถสร้างความเสียหายให้กับอาคารดังกล่าว และไม่มีการยิงตอบโต้มาจากฝ่ายกัมพูชาอีก นอกจากนั้นยังทำให้เครือข่ายสแกมเมอร์หลบหนีออกจากอาคาร