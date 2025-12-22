กอ.รมน. ผนึกกำลังภาคีเครือข่ายประชาชน หนุนการแพทย์ทหาร มอบเครื่องช่วยหายใจให้ทหารตามแนวหน้าชายแดนไทย–กัมพูชา

ที่ห้องประชุม 504 สมท.กอ.รมน. สวนรื่นฤดี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดยสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. (สมท.กอ.รมน.) ได้บูรณาการกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจัดการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือทหารที่ปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่แนวชายแดน ไทย–กัมพูชา เพื่อกำหนดทิศทางและมาตรการสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ทั่วถึง และเกิดผลเป็นรูปธรรม
การประชุมดังกล่าวมี พล.ท.ธนาธิป สว่างแสง ผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศ กอ.รมน. (ผอ.สมท.กอ.รมน.) เป็นประธานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
โดยที่ประชุมฯได้หารือถึงการขยายผลความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึงแนวทางการสนับสนุนด้านการแพทย์ เพื่อเสริมศักยภาพการรักษาพยาบาลกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
ทั้งนี้ คณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ ได้ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในลักษณะไม่เป็นทางการมาอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง เกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ด้านความมั่นคง โดยล่าสุดได้มีการหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อและสนับสนุน เครื่องช่วยหายใจ เพื่อช่วยชีวิตทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งเป็นการต่อยอดความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้านการแพทย์ทหาร
จากผลการประชุมดังกล่าว กอ.รมน. ร่วมกับ มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ และ มูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน ได้ดำเนินการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติบริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท) และมูลนิธิผึ้งหลวงอัศวินบริจาคเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท) เพื่อใช้ในการดูแลรักษาทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่แนวชายแดนไทย–กัมพูชา
โดยในวันนี้ (22 ธันวาคม 2568) ที่กอ.รมน. พล.ท.ธนาธิป พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และภาคีเครือข่าย ภาคประชาชนได้แก่ มูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติ และมูลนิธิผึ้งหลวงอัศวิน ได้เดินทางไปมอบเครื่องช่วยหายใจ ให้แก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยมี พล.ต. สุขไชย สาทถาพร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและรับมอบอุปกรณ์ดังกล่าว
การมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลของหน่วยงานทางการแพทย์ทหาร ให้สามารถรองรับการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยจากทุกภาคส่วนไปยังกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่เสียสละเพื่อความมั่นคงของประเทศในพื้นที่แนวชายแดนไทย–กัมพูชา รวมถึงครอบครัวของกำลังพลอย่างเป็นรูปธรรม
กอ.รมน. ยืนยันความมุ่งมั่นในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลช่วยเหลือกำลังพลและพี่น้องประชาชนให้ได้รับประโยชน์สูงสุด อันสะท้อนถึงเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และความผาสุกของประเทศอย่างยั่งยืน