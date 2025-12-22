แฟนหมัดมวยใจชื้น! "หมอวรพล" เผยข่าวดี ตะวันฉายกระดูกหักแต่จะกลับมา "แกร่งกว่าเดิม" 100%

หมอกระดูกยืนยัน อาการขาหักจากไฟต์ล่าสุดของ "ตะวันฉาย" ไม่ใช่เรื่องน่าห่วงอย่างที่คิด ถึงจะดูน่ากลัวแต่รักษาหายขาดได้ 100% แถมกระดูกใหม่ที่งอกออกมาจะ "แข็งแรงกว่าเดิม" เสียด้วย งานนี้แฟนคลับรอชม "ซ้ายดารา" เวอร์ชันขาเหล็กได้เลย
จากกระแสข่าวน่าตกใจในศึก ONE ลุมพินี 137 เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา กรณี "ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม" พลาดท่าพ่ายน็อกยกแรกให้กับ "หลิว เมิงหยาง" นักชกชาวจีน ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง โดยมีภาพปรากฏว่าขาของตะวันฉายได้รับบาดเจ็บรุนแรงจนผิดรูป สร้างความกังวลใจให้กับแฟนหมวยทั่วประเทศ
ล่าสุดเมื่อวันที่ 20 ธ.ค. นพ.วรพล เจริญพร (หมอวรพล) ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ ได้โพสต์ผ่านเพจ "สุขภาพดีไปกับหมอวรพล" เพื่อชี้แจงอาการและให้กำลังใจยอดมวยไทยรายนี้ โดยคุณหมอเผยว่า
กระดูกที่หักคือ ทิเบีย (Tibia) หรือกระดูกหน้าแข้ง ซึ่งปกติมีความแข็งแรงมาก หมอวิเคราะห์ว่ากรณีนี้อาจเกิดจาก "การบาดเจ็บสะสม" จากการปะทะมาเป็นเวลานานจนเกิดรอยร้าว และมาถึงจุดที่หักในที่สุด ข่าวดีคือกระดูกส่วนนี้ตอบสนองต่อการรักษาดีมาก เมื่อกระดูกเชื่อมติดกันแล้ว ตะวันฉายจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตและชกมวยได้ตามปกติแน่นอน งานวิจัยรองรับว่า บริเวณที่กระดูกเคยหัก เมื่อสร้างเนื้อกระดูกใหม่ขึ้นมาทดแทน จะมีมวลกระดูกที่แข็งแรงกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำ
"ไม่ต้องเสียใจครับ ส่งกำลังใจให้คุณตะวันฉาย หลังจากนี้เขาจะกลับมาท็อปฟอร์ม เพราะกระดูกขาจะแข็งแรงกว่าเดิม ทีนี้กลับมาเตะให้ร่วงเลยนะครับ" นพ.วรพล เจริญพร ระบุ