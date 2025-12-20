ไม่ใช่ปิดข่าวแต่ไม่มีศพ! ทหารแนวหน้าเผยยุทธวิธี ทหารไทยใช้โดรน-ตัดท่อน้ำเลี้ยง รบยุคใหม่ศัตรูตายเกลื่อนแต่ไทยไร้เจ็บ

ไม่ใช่การปิดข่าว แต่เพราะไม่มีศพทหารไทยให้รายงาน ทหารแนวหน้าโพสต์ระบุเบื้องหลังชายแดนไทย-กัมพูชา เผยกองทัพไทย ตาสว่าง ปรับยุทธวิธีใหม่จาก 'พระเอกลุยไฟ' สู่ 'นักล่าไร้เงา' ใช้โดรนสแกนพื้นที่ 4K พร้อมตัดท่อน้ำเลี้ยงจนฝ่ายตรงข้ามขาดแคลนอาวุธ-เสบียง ย้ำชัดปฏิบัติการทวงคืนแผ่นดินล่าสุด กำลังพลไทยสูญเสียเป็น "ศูนย์"
วันนี้ (20 ธ.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "พีระชาติ อินตา" ทหารแนวหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยปักหลักอยู่ที่ปราสาทตาควาย ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุถึง สาเหตุที่ข่าวความสูญเสียของทหารไทยตามแนวชายแดนเงียบหายไป ไม่ใช่การปิดข่าว แต่เป็นเพราะกองทัพไทยได้ "ปรับเปลี่ยนยุทธวิธี" จากการใช้กำลังพลเข้าปะทะโดยตรง มาเป็นการรบเชิงรุกที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ผมขอตอบตรงนี้ให้ฟังชัดๆ แบบไม่ต้องแปลไทยเป็นไทย...
"เราไม่ได้ปิดข่าวครับ... แต่เพราะมันไม่มีศพทหารไทยให้รายงานต่างหาก!" ในขณะที่วิทยุสื่อสารฝั่งกัมพูชา กำลังร้องระงมขอความช่วยเหลือ เพราะยอดคนตายเพิ่มขึ้นรายวัน... ฝั่งเรากลับนั่งจิบกาแฟดูมอนิเตอร์ทำไมผลลัพธ์มันต่างกันราวฟ้ากับเหว? ทั้งที่ปืนยังยิงกันอยู่?คำตอบมันสั้นและเจ็บแสบที่สุดสำหรับคนฟังฝั่งโน้น... "เพราะเราเลิกเล่นบทพระเอกเดินลุยไฟ... แล้วเปลี่ยนมาเล่นบท 'นักฆ่า' ที่มองไม่เห็นตัว!"
เรายอมรับแบบลูกผู้ชาย ช่วงแรกเราเจ็บ เราพลาด เลือดเราไหลจริง... แต่นั่นคือราคาค่าเทอมที่แพงระยับ ที่ทำให้กองทัพไทย "ตาสว่าง"วินาทีนี้... เกมในสนามรบถูกเรา "Reset" ใหม่หมดแล้ว:
1.เลิกเอา "เนื้อหนัง" ไปแลก "ลูกตะกั่ว"
ใครที่คิดว่าจะเห็นทหารไทยวิ่งดาหน้าเข้าใส่ดงกระสุน... ลืมภาพหนังสงครามเก่าๆ ไปได้เลย!วันนี้ทหารเราเปลี่ยนโหมดเป็น "Phantom Hunter" (นักล่าไร้เงา)เราไม่เอาตัวเข้าไปเสี่ยงในระยะที่มันมองเห็น แต่เราส่ง "ของขวัญหนักๆ" บินไปเคาะประตูบ้านมันแทนแม่น... รุนแรง... และไร้ร่องรอยรู้ตัวอีกที เพื่อนข้างๆ ก็นอนจมกองเลือดไปแล้ว โดยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากระสุนมาจากทิศไหน!
2.ตัดท่อน้ำเลี้ยง... ปล่อยให้แห้งตายคาป่า
ทำไมเสียงปืนฝั่งโน้นแผ่วลง? ไม่ใช่เพราะมันเป็นคนดีรักสงบ... แต่มัน "ไม่มีปัญญาจะยิงBM- 21และปืนใหญ่สาดใส่เราเหมือนเดิม!" ยุทธวิธีเราตอนนี้เลือดเย็นมาก... เราไม่ยิงคน แต่เรายิง "รถเสบียง"ยิ่งรถจรวด ทำลายรถถัง ตัดเส้นทางลำเลียงอาวุธ
ข้าวไม่ถึง น้ำไม่มี กระสุนไม่เติม...ปืนที่ไม่มีลูก ก็เหมือนท่อนไม้โง่ๆ ท่อนนึงทหารฝั่งโน้นตอนนี้สภาพไม่ต่างจาก "ซอมบี้" ที่ถูกปล่อยเกาะ รอเวลาร่างกายร่วงโรยไปเองโดยที่เราไม่ต้องเปลืองกระสุนซ้ำ!
3.นรกที่มีตา (The Eyes of Doom)
ป่าทึบที่มันมั่นใจนักหนาว่าใช้ซ่อนตัวได้... วันนี้เราเปลี่ยนมันเป็น "ตู้ปลา"โดรนของเราบินว่อนเป็นฝูง สแกนเห็นทุกความร้อน ทุกการขยับตัวคำว่า "ซุ่มโจมตี" ของฝั่งโน้น กลายเป็นเรื่องตลกโปกฮาสำหรับเราเพราะทันทีที่มันคิดจะขยับ... พิกัดหัวของมันก็ถูกล็อกเป้าเรียบร้อยแล้ว"เห็นก่อน = ชนะ" และตอนนี้... เราเห็นพวกมันชัดแจ๋วเหมือนดูหนัง 4K!
ล่าสุด ทวงคืนครบ จบแบบไร้เจ็บ! และนี่คือข่าวที่ทำเอาฝั่งโน้นหน้าซีด... พื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่เราเคยถูกกดดัน "ตอนนี้เรายึดคืนกลับมาได้เกือบทุกจุดแล้ว!" ที่พีคที่สุดคือปฏิบัติการทวงคืนแผ่นดินครั้งหลังๆมานี้ "ไม่มีรายงานกำลังพลสูญเสียแม้แต่นายเดียว" (Zero Casualties) เดินเข้าไปปักธงไทยแบบเท่ๆ ในขณะที่อีกฝั่งแตกกระเจิงหนีตายไม่คิดชีวิต นี่แหละครับคือความเหนือชั้นของจริง!
สิ่งที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังนี้ ไม่ใช่ความลับทางราชการ หรือ ข้อมูลเชิงลึกที่กระทบความมั่นคง แต่อย่างใด มันคือ "ยุทธวิธีพื้นฐาน" และ "ผลลัพธ์ที่ปรากฏชัดเจน" ในสนามรบยุคใหม่ที่ทั่วโลกเขารู้กันผมเซฟพี่น้องทหารเราเสมอ ข้อมูลพิกัดหรือแผนลับ ลึกกว่านี้ผมรู้... แต่ผมไม่พูด! สบายใจได้ครับ ผมรู้ลิมิตดีว่าเส้นไหนคือเส้นตาย!
สรุปสุดท้าย ตัวเลข "ศูนย์" ในรายงานความสูญเสียของเรา... ไม่ใช่ปาฏิหาริย์แต่มันคือผลลัพธ์ของ "ความเขี้ยวลากดิน" ทางยุทธวิธีวันนี้เราไม่ได้รบเพื่อความสะใจบ้าบอแต่เรารบเพื่อ "พาพี่น้องทหารกลับบ้านแบบครบ 32"ความเงียบที่คุณได้ยินที่ชายแดนไทย... คือเสียงแห่งความปลอดภัยแต่ความเงียบที่ฝั่งโน้น... คือความเงียบงันชั่วนิรันดร์! ใครที่เคยดูแคลนทหารไทยไว้... เบิกตาดูผลงานตอนนี้แล้วจะรู้ว่า "ของจริง" เขาไม่เห่า... แต่เขากัดจมเขี้ยวครับ"