เปิดคลิป F-16 ยิงถล่ม ก่อนนาวิกฯ เข้ายึดคืนพื้นที่กาสิโนทมอดา-บ้านท่าเส้น ทร.เผยฝ่ายไทยไม่มีการสูญเสีย

ทร.เผยคลิป F-16 ยิงถล่ม ก่อนนาวิกฯ ยึดคืนพื้นที่กาสิโนทมอดา-บ้านท่าเส้น จ.ตราด ทำลายฐานที่มั่นทหารกัมพูชาสำเร็จ ฝ่ายไทยปลอดภัยไม่มีการสูญเสีย เผยบูรณาการกำลังร่วมกับกองทัพอากาศใกล้ชิด ภายใต้แผนการปฏิบัติที่รัดกุมรอบคอบ
วันนี้(20 ธ.ค.) เพจ โฆษกกองทัพเรือ Naval Spokesperson ได้เผยแพร่วิดีโอคลิป เครื่องบิน f-16 ของกองทัพอากาศไทยยิงถล่มอาคารกิสิโดทมอดา บริเวณบ้านท่าเส้น ตำบลชำราก อำเภอเมือง จังหวัดตราด ในช่วงสายของวันนี้
พลเรือตรี ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า กองทัพเรือ โดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด (กปช.จต.) ได้ดำเนินการเข้าควบคุมและยึดคืนพื้นที่บริเวณ บ้านท่าเส้น ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด รวมถึงพื้นที่อาคาร คาสิโนทมอดา ได้สำเร็จ หลังตรวจพบว่ากำลังทหารกัมพูชาได้ลักลอบเข้ามาตั้งฐานที่มั่นในพื้นที่ดังกล่าว
จากการปฏิบัติการ พบว่าฝ่ายกัมพูชาได้ใช้อาคารกาสิโนเป็นฐานบัญชาการ มีการเพิ่มเติมกำลัง ทั้งพลซุ่มยิง จุดควบคุมพื้นที่ และส่วนปฏิบัติการควบคุมและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และเสริมที่มั่นแข็งแรงในบริเวณโดยรอบ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและอธิปไตยของประเทศไทย
การเข้าควบคุมพื้นที่ครั้งนี้ ทหารนาวิกโยธินได้บูรณาการกำลังร่วมกับ กองทัพอากาศ อย่างใกล้ชิด ภายใต้แผนการปฏิบัติที่รัดกุม รอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนเป็นสำคัญ ส่งผลให้สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์และยึดพื้นที่เป้าหมายได้โดยสมบูรณ์ โดยไม่มีพลเรือนได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ฝ่ายไทยไม่มีการสูญเสียกำลังพลหรือได้รับบาดเจ็บ และสามารถตรวจยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ของฝ่ายตรงข้ามได้จำนวนหนึ่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมเป็นหลักฐานตามขั้นตอนทางทหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กองทัพเรือยืนยันว่า การปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน และยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารจากแหล่งทางการ และงดการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ