โซเชียลแห่ชื่นชม! "ครูวัตร" ครูดอยขวัญใจ TikTok ปั้นเด็กห่างไกลพูดอังกฤษไฟแลบ จนชาวเน็ตอยากส่งลูกไปเรียนด้วย

ระยะทางไม่ใช่รอยต่อของการเรียนรู้ ไวรัลสุดประทับใจจากช่อง 'Kru Wat' เมื่อเด็กบนดอยโชว์ทักษะภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์ จนกลายเป็นขวัญใจโซเชียล สะท้อนภาพลักษณ์แม่พิมพ์ของชาติยุคใหม่ ที่เปลี่ยนดอยสูงให้กลายเป็นห้องเรียนอินเตอร์
กลายเป็นไวรัลที่สร้างแรงบันดาลใจไปทั่วโลกออนไลน์ สำหรับเรื่องราวของ "ครูวัตร-อนุวัตร ตรรกชนชูชัย" ครูหนุ่มวัย 27 ปี เจ้าของช่อง TikTok "anuwat662Kru Wat" ที่มียอดผู้ติดตามพุ่งสูงกว่า 7 แสนคน หลังถ่ายทอดไลฟ์สไตล์การสอนหนังสือบนดอยที่เปลี่ยนภาพจำการเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นเรื่องสนุกและจับต้องได้
สิ่งที่ทำให้ชาวเน็ตต้องหยุดดู คือคลิปวิดีโอการโต้ตอบระหว่างครูวัตรและลูกศิษย์ตัวน้อยบนพื้นที่ห่างไกล ที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างฉะฉาน สำเนียงเป๊ะ และมีความมั่นใจเกินร้อย สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทที่ไม่ได้ให้ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์มาเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้
หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวโซเชียลต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสามารถและจิตวิญญาณความเป็นครูของครูวัตรกันอย่างล้นหลาม โดยมีประเด็นที่น่าสนใจเช่น
หลายคนเปรียบเทียบว่า "บางโรงเรียนค่าเทอมหลักหมื่นหลักแสน เด็กยังสื่อสารไม่ได้เท่านี้เลย"
ผู้ปกครองหลายท่านถึงกับคอมเมนต์ทีเล่นทีจริงว่า "อยากพาลูกไปฝากตัวเป็นศิษย์บนดอยด้วยคน"
เป็นต้นแบบให้กับครูยุคใหม่ในการใช้สื่อโซเชียลมาประยุกต์กับการเรียนการสอน
"นี่คือตัวอย่างของการศึกษาที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ แต่ขึ้นอยู่กับ ‘ครู’ ผู้ส่งต่อความรู้จริงๆ"
นับเป็นเรื่องราวดีๆ ที่ช่วยเติมพลังให้กับวงการศึกษาไทย และพิสูจน์ให้เห็นว่าเด็กไทยทุกคนมีศักยภาพ หากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมจากครูที่มีหัวใจเกินร้อยอย่างครูวัตร