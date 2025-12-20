สาวไทยในปอยเปตปากแจ๋ว! ซัดสื่อไทยโจมตีเก่ง ยันใช้ชีวิตปกติ ไม่ได้โดนจับเป็นตัวประกัน

สาวไทยในเมืองปอยเปต กัมพูชา อัดคลิปเล่าสถานการณ์ในปอยเปตยืนยันยังเป็นปกติ และยังพาดพิงถึงสื่อไทยอีกด้วยว่า สื่อไทยโจมตีเก่งจนคนเข้าใจผิด ยันคนไทยยังอยู่ดี ไม่ได้ถูกจับเป็นตัวประกันอย่างที่ลือ พร้อมป้องศักดิ์ศรีคนทำงานฝั่งเขมร "งานขาวก็มี ไม่ได้เป็นสแกมเมอร์ทุกคน"
วันนี้ (20 ธ.ค.) เพจ "เจ๊ม้อย v+" โพสต์คลิปวิดีโอสาวไทยรายหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองปอยเปต กัมพูชา เล่าสถานการณ์ในปอยเปตยืนยันยังเป็นปกติ นอกจากนี้ยังพาดพิงถึงสื่อไทยอีกด้วย โดยสาวไทยในคลิปกล่าวว่า "ปอยเปตเป็นขี้เถ้าแล้วใช่? มีแต่ขี้กูนี่แหละ ขี้เถ้าไม่มีหรอก ออกข่าวเวอร์มาก สื่อไทยก็โจมตีเก่ง ตัวกูเท่าหมา ถ้าปอยเปตเละ กูเละเป็นขี้ก่อนแล้ว และจะบอกว่า ตอนนี้คนไทยยังอยู่สบายดี ไม่มีใครมานั่งไล่จับตัวคนไทยไปเป็นตัวประกัน อยู่เที่ยวได้ทุกวัน ยังไม่เห็นทหารสักคนเลย
ฝากบอกพวกที่อยู่ในกะลา หรือพวกที่บอกว่าให้ระเบิดลงปอยเปตเลย มึงไม่คิดเหรอว่าถ้าไทยยิงมาปอยเปตแล้ว ฝั่งไทยจะไม่ได้รับความเสียหายบ้างเหรอ? ในฐานะคนไทยด้วยกัน อยากจะบอกว่าอะไรที่ไม่รู้ก็อย่าสักแต่ว่ามีอินเทอร์เน็ต ควรหาความรู้กันบ้าง อย่าสักแต่พิมพ์เป็นนักเลงคีย์บอร์ด โตๆ กันแล้วอย่าให้เด็กมันถอนหงอกเอา คนไทยที่มาทำงานที่นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นสแกมเมอร์ทุกคน
นี่ครับเปิดร้านตัดผม งานขาวก็มี ปอยเปตยังใช้ชีวิตปกติ ไม่ได้เละเหมือนขี้เถ้า ข่าวที่ไทยโจมตีไม่เหมือนความจริง ทุกที่มันมีทั้งขาว เทา และดำปนกันหมด ลูกค้ายังมาตัดผมปกติ ไม่ว่าประเทศไหนในโลกก็มีทั้งคนดีและคนชั่ว มีทั้งงานสุจริตและไม่สุจริตทั้งนั้น เอาเวลาที่มานั่งพิมพ์ข้อความไป ดูแลสภาพชีวิตตัวเองหรือดูว่ามีกินหรือยัง รู้ดีเรื่องคนอื่น แต่เรื่องลูกหลานตัวเองรู้หรือยังว่าขายยาหรือเปล่า"
ทั้งนี้ แคปชั่นของเพจ "เจ๊ม้อย v+" ยังระบุด้วยว่า "คนไทยในปอยเปต บอกว่าตนเองยังอยู่ปกติไม่เห็นเป็นอะไร ไทยออกข่าวเว่อร์เกินไป ว่าปอยเปตเละ ก็ ยังอยู่ได้ ปลอดภัยดีค่ะ นี่เป็นสิ่งยืนยันว่าทหารไทยทำ ประชาชนไม่ได้รับผลกระทบค่ะ"