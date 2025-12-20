‘วินทร์ เลียววาริณ’ หยิบสื่อโลกแฉ ‘Scambodia’ ชี้จุดอ่อนผู้นำเขมรโยงแก๊งสแกมเมอร์ ทำนานาชาติเมินช่วย

วินทร์ เลียววาริณ วิเคราะห์เจาะลึกบทความ BBC ที่เลิกอ้อมค้อมเรื่องศูนย์สแกมเมอร์ในเขมร เผยเหตุผลที่จีนส่งคณะความมั่นคงระดับสูงมาประสานงานกับไทย แทนที่จะเป็นกัมพูชา สะท้อนภาพลวงตาการปราบปรามของรัฐบาลเพื่อนบ้าน ชี้หากไทยลุยถล่มแก๊งต้มตุ๋นได้สำเร็จ นาทีนี้มีแต่จะได้ ‘คะแนนบวก’ จากชาวโลก
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. "วินทร์ เลียววาริณ" นักเขียนซีไรต์และศิลปินแห่งชาติ ได้ออกมาโพสต์ข้อความพูดถึง สื่อตะวันตกอย่าง BBC เริ่มวิจารณ์กัมพูชาอย่างตรงไปตรงมา โดยใช้คำว่า "Scambodia" พร้อมชี้ให้เห็นว่าจุดอ่อนสำคัญของกัมพูชาคือ "ความเชื่อมโยงระหว่างผู้นำประเทศกับขบวนการต้มตุ๋น" ซึ่งทำให้สังคมโลกตั้งคำถามถึงความจริงใจในการปราบปราม ระบุ ไทยได้จังหวะกวาดล้างทุนเทาจีนในกัมพูชา ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"ช่วงหลังนี้ข่าวความขัดแย้งไทย-กัมพูชา เริ่มมีสื่อตะวันตกพูดถึงศูนย์สแกมเมอร์ในเขมรโดยไม่อ้อมแอ้ม หลายคนเรียกมันว่า Scambodia
BBC (ที่ปกติไม่ค่อยเขียนอะไรดีๆ เกี่ยวกับไทย) วันนี้ลงบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้ ข้อความท่อนหนึ่งว่า
"The association of the Cambodian leadership with the scam industry is a weak point in the country's battle for international sympathy." (ความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำเขมรกับขบวนการต้มตุ๋นเป็นจุดอ่อนของประเทศกัมพูชาที่จะเรียกความสงสารจากนานาชาติ)
"The Cambodian government says it is now taking action against scam centres, but their proliferation in the country in recent years, and their link to a number of very powerful, politically-connected Cambodian figures, raises doubts about how sincere that action is."
แปลคร่าวๆ ว่า รัฐบาลกัมพูชาบอกว่ากำลังปราบพวกศูนย์สแกม แต่การเพิ่มจำนวนของมันในเขมรในหลายปีนี้ และการที่ศูนย์สแกมเชื่อมกับอำนาจทางการเมืองกัมพูชา ทำให้คนสงสัยความจริงใจในการปราบ
เท่ากับยอมรับว่า ผู้มีอำนาจในกัมพูชาเกี่ยวข้องกับขบวนการต้มตุ๋นที่โกงเงินคนข้ามชาติเสียงต่อต้านว่าไทยทำเกินกว่าเหตุเริ่มแผ่วลงล่าสุดจีนส่งจอมยุทธ์ หลิว จงอี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเยือนไทย พร้อมคณะผู้แทนจากกรมสอบสวนคดีอาญา กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กองสอบสวนอาชญากรรมโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ต กระทรวงความมั่นคงสาธารณรัฐประชาชนจีน
นี่แปลได้อย่างเดียวว่าจีนก็ยอมรับว่า ผู้มีอำนาจในกัมพูชามีส่วนร่วมกับขบวนการสแกมเมอร์ดังนั้นการที่กองทัพไทยถล่มรังสแกมเมอร์ นานาชาติจึงไม่ได้ออกตัวมาด่าไทยตามธรรมเนียมปฏิบัติหากไทยถล่มแก๊งต้มตุ๋นได้อย่างเป็นรูปธรรมจริง น่าจะได้คะแนนบวกจากชาวโลกนาทีนี้อังเคิลน่าจะปวดหัว คงกำลังคิดว่า "This gu do what down go." ก็บอกแล้วว่า You know Thailand little go."