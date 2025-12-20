คิดได้ไง?? ทหารเขมรปล่อยมุกใหม่ อ้างไทยใช้ "หมาบ้า" ไล่งับเอ็นร้อยหวายทหารเจ็บ 1

เพจ "Army Military Force" โพสต์ทหารเขมรหลังอ้างว่าทหารไทย ปล่อยหมาบ้า ไล่งับเอ็นร้อยหวาย จนได้รับบาดเจ็บ ด้านสาธารณสุขประจำจังหวัดพระวิหาร หวั่นเชื้อระบาด สั่งเร่งฉีดวัคซีนให้กับทหารและชาวบ้าน
วันนี้ (20 ธ.ค.) เพจ "Army Military Force" โพสต์ทหารเขมรหลังอ้างว่าทหารไทย ปล่อยหมาบ้า ไล่งับเอ็นร้อยหวาย จนได้รับบาดเจ็บ ทางเพจระบุข้อความว่า "มุขแก๊สพิษไม่ได้ผล! ล่าสุดกัมพูชาปล่อยมุขใหม่ กล่าวหากองทัพไทยใช้หมาบ้าที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าไล่งับเอ็นร้อยหวายทหารกัมพูชาในพระวิหาร จนบาดเจ็บ 1 นาย ด้านสาธารณสุขประจำจังหวัดพระวิหาร หวั่นเชื้อระบาด สั่งเร่งฉีดวัคซีนให้กับทหารและชาวบ้านเป็นการด่วน
ภาพที่ทางการกัมพูชากล่าวอ้างว่า ทหารฝ่ายตนได้รับบาดเจ็บจากสุนัขบ้าของทหารไทยกัดเข้าที่เอ็นร้อยหวาย จนมีอาการปวดบวมอย่างรุนแรง"