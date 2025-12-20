รวบเขมร 76 คนในพื้นที่สู้รบด้านสระแก้ว คาดหลบหนีเข้ามาทำงานในไทย เตรียมผลักดันกลับ

กกล.บูรพา ควบคุมตัวบุคคลต่างด้าว ชาวกัมพูชา 76 คน ในพื้นที่การรบ อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ขณะกำลังลักลอบเข้ามาทำงานในไทย เตรียมผลักดันส่งกลับประเทศ
เมื่อ 19 ธ.ค.68 กองกำลังบูรพา ร่วมกับ ภ.จว.สระแก้ว และฝ่ายปกครอง อ.โคกสูง ดำเนินการตรวจสอบและควบคุมตัวบุคคลต่างด้าวในพื้นที่การรบ บริเวณ บ.ศิลารัตน์พัฒนา และ บ.อ่างศิลา รวมทั้งสิ้น 76 คน โดยมีท่าทีว่าจะเดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบ หากไม่พบความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ชายแดน ก็จะดำเนินการผลักดันกลับราชอาณาจักรกัมพูชา ตามหลักมนุษยธรรมต่อไป