จริงไม่จริง? "CSI LA" เปิดโปง พื้นที่ที่พูดไม่ได้ ชายแดนจันทบุรี คาสิโน-คอลเซ็นเตอร์เกลื่อนเมือง

แฉพิกัดลับตึกสแกมเมอร์! ไม่ได้มีแค่ปอยเปตหรือเกาะกง แต่ ‘บ้านผักกาด จันทบุรี’ คือแหล่งรวมทุนเทาจีนขนานใหญ่ เพจ CSI LA ตีแผ่คำสารภาพวงใน ทำไมพื้นที่นี้ถึงกลายเป็น “แดนสนธยา” ที่ตรวจสอบยากที่สุด ชี้ตัวละครลับคือคนไทยที่มีอิทธิพลหนุนหลัง จนกลายเป็นจุดบอดที่อาชญากรรมข้ามชาติใช้ฟอกเงินและหลอกลวงคนไทย!
วันนี้ (20 ธ.ค.) เพจ "CSI LA" ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 1.5 ล้านคน ออกมาโพสต์ข้อความน่าสนใจเกี่ยวกับพื้นที่บริเวณชายแดน บ้านผักกาด – บ้านแหลม จันทบุรี ชี้ เป็นแหล่งรวมทุนเทาจีนที่ใหญ่ไม่แพ้ปอยเปตหรือเกาะกง โดยมีทั้งคาสิโนและตึกคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์ซ่อนตัวอยู่จำนวนมาก แต่กลับไม่ได้รับการสนใจจากไทย เหตุจากมีคาสิโนหลายแห่งมีคนไทยเป็นเจ้าของ ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"ทำไมชายแดน บ้านผักกาด – บ้านแหลม จันทบุรี แทบไม่มีใครพูดถึง คำบอกเล่าจากวงในคาสิโนชายแดน ดิฉันเคยเป็นอินทีเรียตกแต่งภายในให้คาสิโนบริเวณชายแดน บ้านผักกาด ขอยืนยันว่า ตึกสแกมเมอร์ไม่ได้มีแค่ปอยเปตหรือเกาะกง
ชายแดน บ้านผักกาด – บ้านแหลม มีทั้งคาสิโนหน้าฉาก คาสิโนออนไลน์ และตึกคอลเซ็นเตอร์สแกมของกลุ่มทุนจีน ชาวจีนอยู่กันจำนวนมากผิดปกติ
คำถามคือ ทำไมพื้นที่นี้ แทบไม่มีใครพูดถึง ทั้งที่สเกลไม่ต่างจาก ปอยเปต / เกาะกง เหตุผลที่ได้ยินกันในพื้นที่ คาสิโนหลายแห่ง “เจ้าของเป็นคนไทย” จึงกลายเป็นพื้นที่อ่อนไหว แตะยาก ตรวจสอบยาก อีกมุมหนึ่ง ตั้งแต่ยุคเขมรแดง พื้นที่ฝั่งตรงข้ามอย่าง ไพลิน มีลักษณะอิทธิพลพิเศษ ใครก็ไม่อยากยุ่งและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเงินสีเทา–อาชญากรรมข้ามชาติถ้ายังปล่อยให้ตึกสแกมทำงานต่อไปเงินพวกนี้จะย้อนกลับมาทำร้ายคนไทยไม่รู้จบถึงเวลาแล้วที่สังคมต้องกล้าพูดถึง “พื้นที่ที่พูดไม่ได้”"