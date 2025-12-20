ทัพภาค 2 แฉกัมพูชาละเมิดอนุสัญญาเจนีวา นำพลเรือนเป็นโล่มนุษย์-ใช้โบราณสถานเป็นฐานทัพ

กองทัพภาคที่ 2 แฉกัมพูชาละเมิดอนุสัญญาเจนีวาและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ หลังยึดปราสาทตาควายโบราณสถานเก่าแก่เป็นฐานที่มั่นทางทหาร และดึงพลเรือนเข้าสู่สมรภูมิโล่มนุษย์
วันนี้ (20 ธ.ค.) เพจ "กองทัพภาคที่ 2" รายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเปิดหลักฐานแฉกัมพูชาละเมิดอนุสัญญาเจนีวาและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง ทั้งการยึดปราสาทตาควายโบราณสถานเก่าแก่เป็นฐานที่มั่นทางทหาร และดึงพลเรือนเข้าสู่สมรภูมิโล่มนุษย์ ถือเป็นการละเมิดกฎหมายสงคราม (IHL)
ทางเพจระบุว่า "กัมพูชากระทำผิดอนุสัญญาเจนีวาและกฎหมาย IHL ดังนี้.-
1. ใช้โบราณสถานเป็นที่ตั้งทางการทหาร
2. ใช้พลเรือนทำการยิงหมายเอาชีวิต ประกอบเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดในที่ตั้งทางการทหารที่อยู่ในโบราณสถาน(ปราสาทตาควาย)
3. นำพลเรือนมาอยู่ในพื้นที่การรบ อย่างไม่แยกแยะและใช้ปฏิบัติการทางทหาร ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนกล การบรรจุวัตถุระเบิด และเครื่องกระสุน รวมทั้งการประกอบอาหารให้กับทหารในพื้นที่การรบ"