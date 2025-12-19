“บักบอย” อินฟลูเอนเซอร์กัมพูชา อัดคลิปเดือด พาดพิงคนลาว กล่าวหา “เลียไทย” (ชมคลิป)

โซเชียลฯลุกเป็นไฟ หลังอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชารายหนึ่ง เผยแพร่คลิปวิดีโอแสดงความไม่พอใจ พร้อมถ้อยคำรุนแรงพาดพิงชาวลาว กล่าวหาว่า “เลียไทย” หรือประจบสอพลอคนไทย จนจุดกระแสถกเถียงความสัมพันธ์เพื่อนบ้านในโลกออนไลน์
วันนี้ (19 ธ.ค.) เกิดกระแสดรามาในโลกโซเชียลฯ ทั้งชาวไทยชาวลาว เมื่อ “บักบอย” อินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชา ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลฯ แสดงความไม่พอใจต่อชาวลาวบางกลุ่ม โดยมีการใช้ถ้อยคำรุนแรงในลักษณะดูหมิ่น และกล่าวหาว่า “คนลาวเลียไทย” หรือประจบสอพลอคนไทย จนสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง
ทั้งนี้ คลิปดังกล่าวถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ใช้งานจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็น ทั้งในเชิงไม่เห็นด้วยกับการใช้ถ้อยคำสร้างความแตกแยก เนื่องจากไทย ลาว ต่างเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมกันมายาวนาน ขณะที่ความคิดเห็นจำนวนไม่น้อยระบุว่า ไม่ควรนำประเด็นชาตินิยมมาใช้สร้างกระแสหรือยอดผู้ติดตาม เพราะอาจกระทบความรู้สึกของประชาชนในวงกว้าง และบานปลายเป็นความขัดแย้งโดยไม่จำเป็น
ทั้งนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมจากเจ้าตัว หลังคลิปดังกล่าวตกเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์
คลิกชมคลิปวีดีโอ