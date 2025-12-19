ททท. จับมือ อสมท. เปิดตัวเส้นทาง “ลมหายใจสีเขียวแห่งจันทบุรี” ชวนสัมผัส Green Exclusive Trip ดึง “เชฟนิค” รังสรรค์เมนูถิ่นสุดพิเศษ

ททท. ภูมิภาคภาคตะวันออก ผนึกกำลังพันธมิตรบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (MCOT) เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวยั่งยืนต้นแบบ “ลมหายใจสีเขียวแห่งจันทบุรี – Green Breath of Chanthaburi” ชูแนวคิด 5 Green สู่ทริปพิเศษ ดึงไฮไลต์กิจกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ ผสานการอนุรักษ์–ธรรมชาติ–วัฒนธรรม พร้อมผลักดันชุมชนบ้านทุ่งเพล อ.มะขาม ให้เป็นหนึ่งในต้นแบบแหล่งท่องเที่ยว Green Tourism ในภาคตะวันออก พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวสายกรีน ร่วมสัมผัสประสบการณ์ท่องเที่ยวยั่งยืนไปพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 5–7 ก.พ. 2569 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ที่นั่ง
เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ณ ห้องสมุด ททท.สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ททท. ร่วมกับ อสมท. เปิดตัวแคมเปญ "ลมหายใจสีเขียวแห่งจันทบุรี" (Green Breath of Chanthaburi) มุ่งผลักดันจันทบุรีให้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนผ่านแนวคิด 5 Green (การเดินทาง, อาหาร, กิจกรรม, ที่พัก และหัวใจอนุรักษ์) โดยเน้นชูศักยภาพของ ชุมชนบ้านทุ่งเพล อ.มะขาม ที่มีความโดดเด่นด้านธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน โดย นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก ททท. กล่าวว่า
ททท. มุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยครั้งนี้ได้เลือกจังหวัดจันทบุรีหนึ่งในจังหวัดภูมิภาคภาคตะวันออกซึ่งมีศักยภาพโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมจัดทำเส้นทาง “ลมหายใจสีเขียวแห่งจันทบุรี – Green Breath of Chanthaburi” ผ่านแนวคิด 5 Green ได้แก่ Green Logistics ส่งเสริมการเดินทางอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Green Gastronomy ยกระดับอาหารจากวัตถุดิบท้องถิ่นตามฤดูกาล Green Activities กิจกรรมไฮไลต์ การตักบาตรใบไม้ เดินป่าชมต้นไม้ยักษ์ กิจกรรมลด ละ พลาสติก Green Accommodation ส่งเสริมที่พักที่บริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ Green Heart ความรับผิดชอบต่อธรรมชาติและชุมชน ทั้งนี้ ททท. มุ่งหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะทำให้จันทบุรีเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวทุกวัยสามารถมาเติมพลังใช้ชีวิตแบบ Slow Life- Slow Travel รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม
นายสุวิทย์ ทรัพย์มหาอุดม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวิทยุ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถานีวิทยุ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (MCOT) ในส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินงานภายใต้นโยบาย “MCOT Radio Go Green” ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านบทบาทของสื่อมวลชนในการสื่อสาร สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้สังคมเห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและรับผิดชอบ ซึ่งในปี พ.ศ.2569 ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของ MCOT Radio Go Green ทาง บมจ.อสมท ได้กำหนดการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์เรื่องราวของ“ชุมชนยั่งยืน” ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในเขตบริการของสถานีวิทยุ บมจ.อสมท อย่างเช่น ชุมชนบ้านทุ่งเพล จังหวัดจันทบุรี เป็นชุมชนที่สร้างความยั่งยืนในด้านการท่องเที่ยว และอยู่ในเขตบริการของสถานีวิทยุ อสมท จังหวัด จันทบุรี F.M. 95.25 MHz. การเข้ามาเป็นพันธมิตรในโครงการนี้ จึงสอดคล้องกับพันธกิจของ MCOT ในฐานะสื่อที่พร้อมสนับสนุนเรื่องราวเชิงบวกของประเทศไทยโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ผสานคุณค่าของธรรมชาติ วัฒนธรรม และความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกัน
เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสประสบการณ์จริง อสมท. จึงร่วมกับ ททท. จัดกิจกรรมท่องเที่ยวพิเศษ “Green Exclusive Trip: Green Breath of Chanthaburi” ระหว่างวันที่ 5–7 กุมภาพันธ์ 2569 รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมเดินทางได้เรียนรู้และสัมผัสเส้นทางสีเขียวอย่างลึกซึ้ง ทั้งผืนป่า ลำธารธรรมชาติ และวิถีชีวิตของชุมชนทุ่งเพล อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี” เรื่องราวและประสบการณ์จากกิจกรรม Green Exclusive Trip ครั้งนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเครือข่ายสื่อของ อสมท. ทั้งสื่อวิทยุและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อขยายการรับรู้เกี่ยวกับเส้นทางท่องเที่ยวสีเขียว และช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็น Green Destination ที่สามารถเข้าถึงได้สำหรับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม
นายศักดิ์สกุล ศุภกฤตอนันต์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานจันทบุรี กล่าวว่า ททท. ตอกย้ำภาพลักษณ์ “จันทบุรีเมืองท่องเที่ยวสีเขียว”ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้ได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชนอย่างลงตัว โดยเฉพาะชุมชนทุ่งเพล อำเภอมะขาม พื้นที่ที่ผสานความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ ลำธารใส ผืนป่า และวิถีชีวิตชุมชนที่ดูแลทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ โดยการผลักดันกิจกรรม Unseen ชุมชนทุ่งเพล สู่ประสบการณ์ Green Tourism ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการสร้างพลังบวกให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสธรรมชาติอย่างมีความหมายผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริง
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของทริปครั้งนี้ คือการได้สัมผัสประสบการณ์ด้านอาหาร Green Gastronomy จากการรังสรรค์ โดยเซเลบริตี้เชฟ เชฟนิค ธนาธิป ปิยคำเพิ่ม เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านการตีความวัตถุดิบท้องถิ่น มาดีไซน์เมนูพิเศษเฉพาะสำหรับทริป เพื่อถ่ายทอดเอกลักษณ์ของจันทบุรีผ่านรสชาติที่กลมกลืนระหว่างธรรมชาติและวิถีชุมชน ด้วยการสร้างสรรค์เมนูเริ่มต้นจากความตั้งใจที่จะทำให้นักท่องเที่ยว “ชิมจันทบุรีในอีกมิติหนึ่ง” ผ่านวัตถุดิบพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์ ทั้งอาหารทะเล น้ำปลาพื้นบ้าน ผักสมุนไพรหายาก และผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด โดยจันทบุรีมีวัตถุดิบที่โดดเด่นมาก โดยเฉพาะความสดใหม่จากทั้งทะเลและสวนผลไม้ ซึ่งทุกเมนูในทริปนี้สะท้อนถึงพลังของธรรมชาติและความหลากหลายของพื้นที่ ผ่านการปรุงแบบร่วมสมัย แต่ยังคงรสชาติท้องถิ่นที่แท้จริงไว้ครบถ้วน โดยเชฟนิคออกแบบ 2 เมนูพิเศษ สะท้อนเสน่ห์ของจันทบุรีอย่างชัดเจน ได้แก่ สลัดปูดำ น้ำพริกเกลือ และเร่วหอมดอง สมุนไพรหายากที่ขึ้นตามผืนป่า สื่อถึงความสัมพันธ์ของป่า สายน้ำ และอาหารทะเลที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ซึ่งเป็นเมนูที่ทั้งสดชื่น เข้มข้น ให้รสสัมผัสที่หากินได้เฉพาะพื้นที่นี้เท่านั้น และ กุ้งแม่น้ำย่าง ซอสแกงคั่ว และสำมะรด สไตล์ Tropical Spicy จากสำมะรด (ภาษาพื้นบ้าน หมายถึงสับปะรด) ที่มีความฉ่ำ หวาน และกลิ่นหอมเฉพาะตัว ที่ปลูกในจันทบุรี กุ้งแม่น้ำย่างไฟอ่อน เสิร์ฟคู่ซอสแกงคั่วที่ตีความใหม่ให้เข้ม กลมกล่อม แต่ยังคงกลิ่นหอมสมุนไพรตะวันออก จานนี้จะเป็นภาพจำของจันทบุรี ที่ให้ทั้งความหอมของผลไม้ท้องถิ่น ความเผ็ดร้อนแบบแกงไทย และเนื้อกุ้งที่สดหวาน สื่อถึงธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของท้องถิ่น
สำหรับกิจกรรมเส้นทาง ลมหายใจสีเขียวแห่งจันทบุรี “Green Breath of Chanthaburi” เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมเดินทางจำนวน 30 คนเท่านั้น ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานจันทบุรี โทร. 0 3948 0220