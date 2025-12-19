“โรบินสันไลฟ์สไตล์” รุกต่อยอดความสำเร็จของ “Outdoor Zone” เสริมศักยภาพเศรษฐกิจท้องถิ่น เติบโตร่วมกัน เร่งเครื่องขยายโครงการนี้ทั่วประเทศ

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้ารุกต่อยอดความสำเร็จของ “Outdoor Zone” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากทั้งผู้ประกอบการท้องถิ่นและลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยโครงการ Outdoor Zone ตอกย้ำจุดมุ่งหมาย “ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน” หรือ “Central to Life” ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักในการดำเนินธุรกิจที่เซ็นทรัล รีเทล ยึดมั่นมาโดยตลอด ล่าสุดโรบินสันไลฟ์สไตล์เตรียมขยายโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง หลังจากเปิดให้บริการและประสบความสำเร็จแล้วใน 3 สาขา ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และร้อยเอ็ด พร้อมเดินหน้าปักหมุดเพิ่มอีก 3 สาขาในปี 2569 ที่สกลนคร เพชรบุรี และลพบุรี พร้อมตั้งเป้าขยายโครงการนี้ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
คุณณัฐวัฒน์ รัชพงศ์กุลยศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “โครงการ Outdoor Zone ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในการต่อยอดโมเดลธุรกิจใหม่ เราเชื่อมั่นว่าการพัฒนา Outdoor Zone จะช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีพื้นที่เติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคง และสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เรายังคงยึดมั่นในหลักการเติบโตร่วมกันกับ ‘ลูกค้า – คู่ค้า – สังคม’ เพื่อสร้างคุณค่าและความแข็งแกร่งให้กับทุกภาคส่วนไปพร้อมกัน”
Outdoor Zone ยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่น ช่วย ‘คู่ค้า’ เติบโตในทำเลศักยภาพ Outdoor Zone คือโครงการใหม่ภายในพื้นที่ของโรบินสันไลฟ์สไตล์ เปิดตัวครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2567 ออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในพื้นที่ เน้นการกระจายศักยภาพเศรษฐกิจสู่ท้องถิ่น โดย Outdoor Zone ในแต่ละสาขามีพื้นที่รวมกว่า 40 ยูนิต ครอบคลุมร้านค้าและบริการหลากหลายประเภท ทั้งหมวดอาหารและเครื่องดื่ม บริการสุขภาพและความงาม การศึกษา และบริการในชีวิตประจำวัน โดยจะตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพบริเวณด้านหน้าของศูนย์การค้าฯ เพื่อสร้าง Traffic เชื่อมต่อกับพื้นที่หลักของศูนย์การค้าฯ และสนับสนุนการเติบโตซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ
Outdoor Zone ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท้องถิ่นสามารถขยายกิจการในทำเลศักยภาพได้อย่างคุ้มค่า รองรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการขยายฐานลูกค้าในย่านเศรษฐกิจสำคัญของแต่ละจังหวัด พร้อมพื้นที่จอดรถที่ช่วยให้ลูกค้าทั่วไป สามารถเข้ามาซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้อย่างสะดวกสบาย และมีความยืดหยุ่นให้ผู้ประกอบการสามารถกำหนดเวลาเปิด–ปิดร้านได้ตามลักษณะธุรกิจ พร้อมระบบสาธารณูปโภคครบครัน การดูแลบำรุงรักษาและระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานศูนย์การค้าฯ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถตกแต่งร้านค้าตามเอกลักษณ์ของแบรนด์ และยังร่วมทำกิจกรรมการตลาดกับศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ได้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ยกระดับประสบการณ์ช้อป เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ของ ‘ลูกค้า’ ในที่เดียว ในแง่มุมของลูกค้า โครงการ Outdoor Zone ได้รับการออกแบบให้เป็นพื้นที่ตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้ชีวิต มีร้านค้าหลากหลายหมวดหมู่ เช่น หมวดอาหารและเบเกอรี่ หมวดเสื้อผ้าและแฟชั่น หมวดบริการด้านสุขภาพและความงาม และหมวดบริการ เป็นต้น
- หมวดอาหารและเบเกอรี่ อาทิ ไข่หวานบ้านซูชิ, LOBSTER CITY ร้านอาหารซีฟู้ด, คุุณทิพย์ เย็นตาโฟ, ก๋วยเตี๋ยวเรือนีออน, นมเหน่อ ร้านนมและขนมหวาน, NJ Yumi Cha ชานมไข่มุก, และ Send Love ร้านไอศกรีมบิงซู เป็นต้น
- หมวดเสื้อผ้าและแฟชั่น อาทิ PakPak Sport ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, ห้องเสื้อบอดี้ชอฟ ร้านเสื้อผ้าแฟชั่น, BrandName Shop ร้านขายสินค้าแบรนด์เนม, Madam Woman Clothing ร้านเสื้อผ้า, LOLLIPOP FASHIONS ร้านเสื้อผ้า, Mr.beer sneakersth ร้านรองเท้า, Spa Bag By Monnaie ร้านสปากระเป๋าแบรนด์เนม และ Teen Like ร้านรองเท้ามือสอง เป็นต้น
- หมวดบริการด้านสุขภาพและความงาม อาทิ คลินิกทันตกรรมยูเดนท์ คลินิคทันตกรรมครบวงจร, B Plus Clinic คลินิกเสริมความงาม, MADAM CLINIC ร้านคลินิกความงาม, Shuda Skincare คลินิกเสริมความงาม, เรือนรักษ์ ร้านนวดไทย, La la lash ร้านต่อขนตา, Nail IT ร้านทำเล็บ, ไพบูลย์นวดแผนไทย ร้านนวดแผนไทย, และสักคิ้วอาจารย์อ๊อด ร้านสักคิ้วชื่อดัง เป็นต้น
- หมวดบริการสินเชื่อ โรงเรียนเสริมทักษะสำหรับเด็กและเยาวชน รวมถึง บริการในชีวิตประจำวันที่อำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชน อาทิ กรุงไทย ไทยแลนด์ โรบินสัน โรงรับจำนำ, KAI AUTO บริการประกันรถยนต์, Otteri ร้านบริการซักผ้า, Top One โรงเรียนกวดวิชา, MY BLOCK ร้านต่อ lego เสริมทักษะ, Kru Lek Art Center โรงเรียนสอนศิลปะสร้างสรรค์, Bostan Pilates สถาบันสอนกีฬา Pilates, Wash Hub ร้านซักผ้าหยอดเหรียญ 24 ชั่วโมง, และ Ship Smile ร้านขนส่งและรับต่อ พ.ร.บ. เป็นต้น
โครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางชีวิตของทุกคน Central to Life ที่ผสานความต้องการของคนในพื้นที่เข้ากับการเติบโตของธุรกิจท้องถิ่นอย่างกลมกลืน สอดคล้องกับเป้าหมายของโรบินสันไลฟ์สไตล์ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
เติบโตร่วมกันอย่างแข็งแกร่งทั้ง Ecosystem สนับสนุนความสำเร็จในทุกด้าน
Outdoor Zone จึงเป็นโครงการล่าสุดที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ได้พัฒนาแนวทางการดำเนินธุรกิจเชิงระบบ ที่มุ่งยกระดับศักยภาพคู่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยให้เติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างแข็งแกร่งไปพร้อมกับองค์กร (Inclusive Growth) ผ่านการสร้าง Business Ecosystem โดยโรบินสันไลฟ์สไตล์ได้เข้ามาสนับสนุนคู่ค้าใน 3 แกนสำคัญ ทั้ง 1) การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อช่วยกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การทำธุรกิจที่แม่นยำมากขึ้น ตรงใจกลุ่มเป้าหมายดีขึ้น, 2) การสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ ช่วย Matching ผู้ประกอบการอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าและบริการ ตอบโจทย์ต่อยอดธุรกิจคู่ค้าเติบโตได้รวดเร็วขึ้น และ 3) การสนับสนุนเชิงลึกด้านการบริหารธุรกิจ ด้วยการดูแลคู่ค้าอย่างใกล้ชิดด้วยทีมงานคุณภาพ ให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ลงลึกไปถึงการวางแผนทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย ทั้งหมดนี้ เพื่อผลักดันให้คู่ค้าสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
ปัจจุบัน โครงการ Outdoor Zone เปิดให้บริการแล้วใน 3 สาขา ได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี และร้อยเอ็ด สกลนคร ซึ่งต่างได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างดี สะท้อนถึงความสำเร็จของโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม และการให้ความเอาใจใส่ในการพัฒนาพื้นที่ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง ในอนาคตโรบินสันไลฟ์สไตล์ยังเตรียมแผนเดินหน้าพัฒนาขยายโมเดลนี้ในสาขาศักยภาพต่อเนื่องทั่วประเทศ เช่น สกลนคร เพชรบุรี ลพบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ ชลบุรี แม่สอด และกำแพงเพชร เพื่อขยายเครือข่ายการลงทุนและการสร้างงานในระดับภูมิภาค
“โรบินสันไลฟ์สไตล์เชื่อมั่นว่า การพัฒนาโมเดลธุรกิจอย่าง ‘Outdoor Zone’ ไม่เพียงช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน เรามุ่งพัฒนาโครงการให้ตอบโจทย์ทั้งลูกค้า คู่ค้า และสังคมในทุกมิติ สอดคล้องกับเป้าหมายของเซ็นทรัล รีเทล ที่ยึดจุดมุ่งหมาย ‘Central to Life’ ให้ทุกพื้นที่ที่เราก้าวเข้าไปดำเนินธุรกิจ คือ ‘ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน’ อย่างแท้จริง” คุณณัฐวัฒน์ กล่าวสรุป
