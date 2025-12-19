MGR Online:ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมวันกิมจิ 'KIMJANG DAY 2025' เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมการทำกิมจิของประเทศเกาหลี รวมถึงอาหารเกาหลี ณ โคเรียนทาวน์
ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีได้เริ่มจัดกิจกรรมทำกิมจิขนาดใหญ่ในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2023 ซึ่งปัจจุบันดำเนินการจัดเข้าสู่ปีที่
3 โดยมีชาวกรุงเทพมหานคร รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลและคณะทูต อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ และศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จำนวนกว่า 250 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมทำกิมจิ โดยใช้ผักกาดขาวจากเมืองแฮนัม และวัตถุดิบพืชผักท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม
ในช่วงพิธีเปิด ฯพณฯ นายปาร์ค ยงมิน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงปัจจุบันอาหารเกาหลีมากมายกำลังได้รับความรักจากผู้คนทั่วโลก แต่อาหารเกาหลีชนิดแรกที่ผู้คนทั่วโลกได้รู้จัก นั่นก็คืออาหารที่ทำให้ชาวเกาหลีรู้สึกถึงถิ่นกำเนิดอย่าง'กิมจิ' อีกทั้งเอกอัครราชทูตปาร์ค ยังรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาทำกิมจิ อันเป็นวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีภายในชุมชน ร่วมกับผู้คนในพื้นที่ ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองแห่งผู้นำเทรนด์ด้านอาหารในระดับสากล
นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังได้เชิญทีมการแสดง'อาราฮัน' จากประเทศเกาหลีเพื่อโชว์การแสดงพื้นบ้านเกาหลีมากมายในช่วงต้นและท้ายของกิจกรรมเพื่อมอบความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โดยทีมการแสดง'อาราฮัน' เริ่มต้นด้วยการแสดงเปิดงาน'มุนกุด' เพื่อเป็นการขับไล่พลังงานลบ และอวยพรให้ทุกท่านมีแต่โชค และต่อด้วยการแสดง'พันกุด' เพื่ออวยพรให้ในปีนี้สิ้นสุดไปด้วยดี และเฉลิมฉลองปีใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยความหวัง
นอกจากนี้ยังมีการแสดงที่เรียกว่า'พอนา' และ'จุกบังอุล' ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านที่ใช้การโยนรับส่งอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายจานหรือกลองจังกู และปิดจบด้วยระบำสิงโต เพื่อขับไล่ความโชคร้ายออกไป ให้ความโชคดีเข้ามา เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมได้อย่างล้นหลาม
หลังเสร็จกิจกรรมการทำกิมจิ ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีได้รับความร่วมมือจากสมาคมกิจการร้านอาหารเกาหลีหลายแห่ง ในการจัดเตรียมอาหารหลากหลายเมนูที่เหมาะกับการรับประทานคู่กิมจิ อาทิ ก๋วยเตี๋ยวเกาหลีสำหรับงานฉลอง หมูย่างเกาหลี แพนเค้กกิมจิ และกิมจิเต้าหู้อ่อน เพื่อแบ่งปันให้ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านได้ลองลิ้มรส
ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเกาหลี นางซอนจู ลี กล่าวว่า "วัฒนธรรมการทำกิมจิ ที่คนในครอบครัวและชุมชนจะรวมตัวกันทำกิมจิในช่วงฤดูหนาวนั้น ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งการแบ่งปันค่ะ กิจกรรมในวันนี้จึงมีความหมายอย่างยิ่ง เมื่อได้ทำกิมจิร่วมกับชาวไทยทุกท่านที่รักและชื่นชอบกิมจิ ณ โคเรียนทาวน์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางแห่งการเผยแพร่อาหารเกาหลีในประเทศไทยค่ะ" ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำประเทศไทย จะยังคงจัดกิจกรรมเพื่อมอบโอกาสให้ชาวไทยได้เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับอาหารและวัฒนธรรมเกาหลีต่อไปเรื่อย ๆ ในอนาคต.