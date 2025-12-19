พระราชินี เสด็จฯทอดพระเนตรฮอกกี้น้ำแข็งสาวไทย - พระราชทานเหรียญรางวัลแก่นักกีฬา “มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33”

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมหญิง ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา โดยทีมหญิงไทยโชว์ฟอร์มร้อนแรงเอาชนะฟิลิปปินส์ 13–4 คว้าเหรียญทอง พร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลแก่นักกีฬาที่ได้รับรางวัล สร้างขวัญกำลังใจและความปลื้มปีติแก่ทัพนักกีฬาอย่างยิ่ง
วันนี้ (19 ธ.ค.) เวลา 12.45 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมหญิง และทีมชาย ในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ณ สนามฮอกกี้น้ำแข็ง “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา” (Thailand International Ice Hockey Arena) เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามฮอกกี้น้ำแข็ง “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา” นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย หม่อมหลวงกฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะทำงานจัดการแข่งขัน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
จากนั้น เสด็จเข้าภายในสนามฮอกกี้น้ำแข็ง “ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชันแนล ไอซ์ ฮอกกี้ อารีนา” พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ ของการจัดการแข่งขัน ฯ และหม่อมหลวงกฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก
ต่อจากนั้น ทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง รอบชิงชนะเลิศ ประเภททีมหญิง ระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 พีเรียด (Period) พีเรียดละ 20 นาที ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง เมื่อจบการแข่งขัน 3 พีเรียดแล้ว ทีมชาติชาติไทย ชนะทีมชาติฟิลลิปินส์ ไป 13 ต่อ 4 ประตู
ต่อจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็ง ประเภททีมหญิง ที่ได้รับเหรียญรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานเหรียญรางวัล ตามลำดับ