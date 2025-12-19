KEMREX ประกาศก้าวสำคัญ สู่การยกระดับมาตรฐานการดูแลต้นไม้เมืองไทย เปิดผลวิจัยโชว์ศักยภาพ “FlexiTree” พร้อมเปิดตัว Tree Care Hospital Thailand แห่งแรกของประเทศไทย

บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด (KEMREX) ผู้นำด้านนวัตกรรมเสาเข็มเหล็ก ประกาศผลการวิจัยความแข็งแรงของระบบค้ำยันต้นไม้ “FlexiTree by KEMREX” นวัตกรรมที่ผสานองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมโครงสร้างเข้ากับธรรมชาติของการเจริญเติบโตของต้นไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลต้นไม้ในเมืองอย่างยั่งยืน พร้อมประกาศเปิดตัว “Tree Care Hospital Thailand” (โรงพยาบาลต้นไม้) ศูนย์กลางการดูแลสุขภาพต้นไม้ครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
ผลการวิจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ FlexiTree ในด้านความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับโครงสร้างของต้นไม้แต่ละช่วงวัย โดยระบบค้ำยันถูกออกแบบให้ทำหน้าที่เสมือน “รากแก้วของต้นไม้” ช่วยเสริมความมั่นคง ลดแรงกระทำจากลมและปัจจัยแวดล้อม โดยไม่รบกวนระบบรากและลำต้น อีกทั้งยังช่วยลดความจำเป็นในการเปลี่ยนไม้ค้ำยันซ้ำ ๆ ซึ่งมักเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและชะลอการเติบโตของต้นไม้
คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด (KEMREX) กล่าวว่า FlexiTree เป็นผลลัพธ์ของการนำองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมของ เข็มเหล็ก มาผสานกับความเข้าใจธรรมชาติของต้นไม้ เราไม่ได้มองเพียงโครงสร้างที่แข็งแรง แต่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างสมดุลในระยะยาว งานวิจัยที่เปิดเผยในวันนี้ จึงเป็นเครื่องยืนยันว่า FlexiTree สามารถตอบโจทย์การดูแลต้นไม้ในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน และ เข็มเหล็ก ในฐานะผู้นำ Green Construction มุ่งเน้นทั้งความปลอดภัยและความยั่งยืน ต้องการให้ลูกค้าทุกคนมั่นใจว่าการเลือกใช้เข็มเหล็ก คือการเลือกโซลูชันที่ปลอดภัย คุ้มค่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ เข็มเหล็กเชื่อว่า FlexiTree จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะในเขตเมือง ที่ต้องการทั้งความมั่นคง ความปลอดภัย และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการใช้งานที่คุ้มค่าในระยะยาว นอกจากนี้ Flexi Tree ยังได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับต้นไม้หลากหลายขนาดและรูปทรง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับโครงการปลูกต้นไม้ในเมือง โครงการอสังหาริมทรัพย์ งานภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ รวมถึงโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นความยั่งยืนในระยะยาว
งานวิจัยดังกล่าวได้มีการเปรียบเทียบ ระบบค้ำยันต้นไม้ 4 รูปแบบ ผ่านการทดสอบและวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขา อาทิ คุณประเสริฐ ธรรมมนุญกุล CEO บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด รศ.ดร.พรเทพ เหมือนพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวนศาสตร์ จากคณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.นครินทร์ ศรีสุวรรณ นักวิจัย จากสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย–ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลการวิจัยสะท้อนให้เห็นว่า FlexiTree เป็นระบบค้ำยันที่ให้ความมั่นคง แข็งแรง และยืดหยุ่น สอดคล้องกับธรรมชาติของต้นไม้ ช่วยลดความเสี่ยงจากการหักโค่น พร้อมทั้งลดผลกระทบต่อดินและราก เมื่อเทียบกับระบบค้ำยันแบบดั้งเดิม
สำหรับการค้ำยันต้นไม้มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสำหรับต้นไม้ที่เพิ่งปลูกใหม่หรือมีรากยังไม่แข็งแรง เพราะช่วยป้องกันต้นไม้ล้มจากแรงลม และช่วยให้ลำต้นตั้งตรง ไม่เอียงเสียทรง ทั้งยังส่งเสริมให้รากตั้งตัวและเติบโตได้ดี โดยลดการเคลื่อนไหวของลำต้นซึ่งอาจทำให้รากหลุดจากดิน นอกจากนี้ การค้ำยันยังช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการปลูกหรือขนส่งต้นไม้ ทำให้ต้นไม้ฟื้นตัวได้เร็วขึ้น อีกทั้งยังสามารถควบคุมทิศทางการเจริญเติบโตของต้นไม้ให้เหมาะสมกับการจัดภูมิทัศน์ และที่สำคัญคือเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ ข้างถนน หรือโรงเรียน โดยลดความเสี่ยงจากการล้มของต้นไม้ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้คนหรือทรัพย์สินได้
นอกจากนี้ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด ได้เปิดตัว Tree Care Hospital Thailand (โรงพยาบาลต้นไม้) อย่างเป็นทางการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นในฐานะ ศูนย์กลางการดูแลสุขภาพต้นไม้แบบครบวงจรของประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยสุขภาพต้นไม้ การรักษาและฟื้นฟูต้นไม้ที่เสื่อมโทรม ตลอดจนการวางแผนดูแลและบริหารจัดการต้นไม้ในระยะยาว โดยยึดหลักวิชาการ ผสานองค์ความรู้ด้านชีววิทยา วนศาสตร์ รุกขกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่
โรงพยาบาลต้นไม้ทำงานภายใต้ความร่วมมือกับ สถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิชาการชั้นนำ อาทิ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านโครงสร้าง การเจริญเติบโต และระบบรากของต้นไม้ รวมถึงความร่วมมือกับ สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย–ฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วิศวกรรม และการทดสอบเชิงโครงสร้าง เพื่อพัฒนานวัตกรรมและมาตรฐานการดูแลต้นไม้ให้มีความแม่นยำและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ Tree Care Hospital Thailand ยังเปิดกว้างในการทำงานร่วมกับ องค์กรด้านต้นไม้และสิ่งแวดล้อมทั้งภาครัฐและเอกชน นักรุกขกรรมรับรอง (Certified Arborist) เครือข่ายนักวิจัย ตลอดจนองค์กรและภาคีที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ต้นไม้ในเมือง เพื่อร่วมกันพัฒนาแนวทางการดูแลต้นไม้ใหญ่ การจัดการความเสี่ยง และการสร้างพื้นที่สีเขียวที่ปลอดภัยและยั่งยืนในระยะยาว
การจัดตั้งโรงพยาบาลต้นไม้ในครั้งนี้ จึงไม่เพียงเป็นการยกระดับการดูแลต้นไม้ในเชิงปฏิบัติเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้าง แพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างวิชาการ เทคโนโลยี และภาคปฏิบัติ เพื่อผลักดันมาตรฐานการดูแลต้นไม้ของประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ และรองรับการพัฒนาเมืองสีเขียวในอนาคตอย่างยั่งยืน
คุณประเสริฐ เพิ่มเติมว่า การเปิดผลวิจัย FlexiTree และการเปิดตัว Tree Care Hospital Thailand (โรงพยาบาลต้นไม้) ในครั้งนี้ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ เข็มเหล็ก ในการพัฒนานวัตกรรมด้านโครงสร้างและสิ่งแวดล้อม ที่ไม่เพียงตอบโจทย์ด้านความแข็งแรงและความปลอดภัย แต่ยังคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างโครงสร้างกับธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของต้นไม้ให้แข็งแรง สวยงาม และยืนยาวอย่างแท้จริง
เกี่ยวกับ บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเสาเข็มเหล็กที่ออกแบบมาเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากร และช่วยให้การก่อสร้างรวดเร็ว ปลอดภัย และยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล