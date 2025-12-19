ทอท.โต้สื่อกัมพูชาบิดเบือน ยันไม่มีสัมภาระสูญหาย ย้ำบริการผู้โดยสารตามหลักสากล

บมจ.ท่าอากาศยานไทยโต้สื่อเขมร ระบุสถานทูตฝรั่งเศสเตือนไม่ให้บินผ่านไทย อ้างถูกสอบถามนาน สัมภาระสูญหาย ยันไม่เป็นความจริง เน้นอำนวยความสะดวก ควบคู่รักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล มีระบบติดตามตรวจสอบสัมภาระ รับเรื่องร้องเรียน และผ่านการตรวจสอบจาก ICAO
วันนี้ (19 ธ.ค.) จากกรณีที่สำนักข่าวขแมร์ไทมส์ (Khmer Times) ของกัมพูชา ออกข่าวเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ระบุว่า สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำฝรั่งเศสออกคำเตือนการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปยังกัมพูชาโดยผ่านประเทศไทย โดยระบุว่า ผู้โดยสารชาวยุโรปที่เดินทางผ่านประเทศนี้ถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดและไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสอบถามเป็นเวลานานก่อนขึ้นเครื่อง การขอหลักฐานแสดงฐานะการเงินที่ไม่สมเหตุสมผล การตรวจสอบรายละเอียดการจองที่พักในกัมพูชาอย่างละเอียด การตรวจค้นและการจัดการสัมภาระ ซึ่งส่งผลให้สัมภาระที่โหลดใต้ท้องเครื่องสูญหาย โดยพบเห็นได้เมื่อเดินทางถึงพนมเปญ พร้อมแนะนำให้เลือกเส้นทางบินที่ไม่ต่อเครื่องที่ประเทศไทย และพิจารณาสายการบินทางเลือกอื่น ๆ ที่เสนอเงื่อนไขการต่อเครื่องที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยกว่าสำหรับการเดินทางไปยังประเทศกัมพูชานั้น
ล่าสุด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ผู้บริหารท่าอากาศยานหลัก 6 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่ ชี้แจงว่า จากกรณีที่สื่อมวลชนของประเทศกัมพูชาได้เผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2568 ว่า สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศฝรั่งเศสได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับการเดินทางไปยังกัมพูชา โดยมีการเดินทางต่อเครื่องที่สนามบินในกรุงเทพมหานคร (ประเทศไทย) ซึ่งระบุว่าผู้โดยสารชาวยุโรปที่เดินทางต่อเครื่องถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดและไม่เหมาะสม อาทิ การสอบถามเป็นเวลานานก่อนขึ้นเครื่อง การขอหลักฐานแสดงฐานะการเงินที่ไม่สมเหตุสมผล การตรวจสอบรายละเอียดการจองที่พักในกัมพูชาอย่างละเอียด และสัมภาระของผู้โดยสารสูญหายนั้น บริษัทฯ ขอยืนยันว่าประเด็นที่กล่าวอ้างตามข่าวนั้นไม่เป็นความจริง
AOT ตั้งมั่นการให้บริการและการดูแลผู้โดยสาร มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยมีระบบติดตามตรวจสอบสัมภาระและรับเรื่องร้องเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารให้ได้รับประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่น เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ ในฐานะประตูสู่ประเทศไทย (Gateway to Thailand) และพร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการเดินทางทางอากาศของประเทศไทยในระดับสากล
ทั้งนี้ AOT ขอยืนยันว่าท่าอากาศยานของ AOT ทั้ง 6 แห่ง ได้ดำเนินการตามกฎระเบียบมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติที่กำหนดด้านการรักษาความปลอดภัยต่อผู้โดยสารและสัมภาระที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน ซึ่งได้รับการตรวจสอบด้านมาตรฐานการบินสากลตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ทั้งในด้านความปลอดภัย (Safety) และการรักษาความปลอดภัย (Security) เป็นไปตามมาตรฐานสากลในระดับนานาชาติเพื่อผู้โดยสารทุกท่านอย่างแท้จริง
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ก่อนหน้านี้กัมพูชาเพิ่งเปิดตัวท่าอากาศยานเตโช ในจังหวัดกันดาล เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2568 ออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสารสูงสุด 15 ล้านคนต่อปี