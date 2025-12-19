กกล.บูรพา บุกค้นบ้านชาวกัมพูชาที่เคยอาศัยอยู่ บ.หนองจาน พบหลักฐานชี้ชัดเกี่ยวข้องขบวนการสแกมเมอร์ของกัมพูชา

กกล.บูรพา บุกค้นบ้านร้างหมู่บ้านหนองจาน พบถูกดัดแปลงเป็นฐานคอลเซนเตอร์ ตรวจยึดโทรศัพท์–สมุดบัญชีชื่อคนไทยจำนวนมาก พร้อมบัตรประชาชนและ ATM คาดใช้เปิดบัญชีม้า ส่งตำรวจขยายผลโยงเครือข่ายสแกมเมอร์ฝั่งกัมพูชา ชี้เป็นภัยคุกคามความมั่นคงไทย
วันนี้ (19 ธ.ค.) ธ.ค.68 กกล.บูรพา บุกค้นบ้านที่ชาวกัมพูชาเคยอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจาน และหลบหนีไปหลังจากเหตุการปะทะ โดยสภาพบ้านหลายหลัง ถูกดัดแปลงเป็นที่ทำงานมีการเชื่อมต่อการสื่อสารคล้ายขบวนการคอลเซนเตอร์ จากการตรวจสอบในเบื้องต้น ตรวจพบสิ่งของจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าทั้งหมู่บ้านหนองจาน จะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ มีรายการที่สำคัญประกอบด้วย โทรศัพท์ 19 เครื่อง, โน๊ตบุ๊ก 2 เครื่อง, สมุดบันทึก 4 เล่ม, สมุดบัญชีธนาคาร 63 เล่ม ซึ่งเป็นชื่อของชาวไทย, บัตรประชาชนคนไทย 3 ใบ คาดว่านำไปใช้เปิดบัญชีม้า และยังตรวจยึดบัตร ATM ได้อีก 10 ใบ
ทั้งนี้ ได้นำหลักฐานดังกล่าวส่งให้กับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมจากหลักฐานที่ยึดได้ เพื่อนำไปสู่การขยายผลหาเครือข่ายที่เชื่อมโยงขบวนการสแกมเมอร์ในฝั่งกัมพูชา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของไทย