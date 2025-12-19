หมอแล็บฯ เผยสื่อจีนเชียร์ไทยลั่น ทำต่อไปไม่ต้องหยุด! หลังกองทัพไทยทิ้งระเบิดถล่มฐานสแกมเมอร์กัมพูชา

เพจ “หมอแล็บแพนด้า” เผยบทความจากสื่อจีนเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังกองทัพไทยเปิดปฏิบัติการส่ง F-16 และอาวุธหนักบอมบ์ฐานสแกมเมอร์กัมพูชาจนราบเป็นหน้ากลอง ด้านจีนส่งสัญญาณหนุนไทยเต็มที่ ทำต่อไปไม่ต้องหยุด!
วันนี้ (19 ธ.ค.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” ของ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์เผยบทความจากสื่อจีนเกี่ยวกับสถานการณ์การรบปะทะตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยระบุว่า “บทความจากจีนครับ บอกให้ไทยทำต่อไป ไม่แทรกแซง!
"ฐานสแกมเมอร์ในกัมพูชาแฝงเป็นฐานทหาร ถูกกองทัพไทยทิ้งระเบิดครั้งใหญ่"
ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากองทัพไทยได้ส่งเครื่องบินรบ F-16, เครื่องบิน Gripen, รถถังหลัก, ปืนใหญ่ภาคพื้นดิน และแม้แต่กำลังเรือรบ เข้าปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายหลายแห่งใกล้ชายแดนกัมพูชาอย่างรุนแรง
ตามรายงาน กองทัพไทยได้ทิ้งระเบิดฐานสแกมคอลและกาสิโนขนาดใหญ่หลายสิบแห่ง จนราบเป็นหน้ากลอง ส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากต้องหอบข้าวของหลบหนีออกมา
กองทัพไทยระบุว่า เหตุผลที่โจมตีฐานสแกมคอลเพราะสถานที่เหล่านี้แท้จริงเป็นสิ่งปลูกสร้างทางทหาร และกองทัพกัมพูชาได้วางกำลังและยุทโธปกรณ์ไว้ภายใน ด้านกองทัพกัมพูชาปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง โดยยืนยันว่าเป็นเพียงโรงแรมและกาสิโนทั่วไป
ทำไมไทยถึงใช้เครื่องบิน รถถัง และปืนใหญ่ ถล่มฐานสแกมคอลกัมพูชาอย่างหนัก?
รากเหง้าความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ย้อนกลับไปถึงยุคอาณานิคมฝรั่งเศส ทั้งสองฝ่ายมีข้อพิพาทเรื่องอธิปไตยเหนือพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร ประมาณ 4.6 ตารางกิโลเมตร
ก่อนฝรั่งเศสถอนตัว ได้ทำข้อตกลงให้ใช้แนวสันปันน้ำเทือกเขาพนมดงรักเป็นเส้นแบ่งเขต แต่กลับวาดแผนที่ให้ปราสาทพระวิหารซึ่งอยู่ฝั่งไทย ไปอยู่ในเขตกัมพูชา ไทยยืนยันให้ยึดข้อตกลง กัมพูชายืนยันให้ยึดแผนที่ ความขัดแย้งจึงยืดเยื้อมาหลายสิบปี
อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งที่ปะทุรุนแรงในปีนี้ มีสาเหตุหลักจากเรื่องสแกมคอล
การท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อไทยมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน แต่ฐานสแกมคอลในกัมพูชาส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และรายได้ของไทย ขณะเดียวกัน ฐานสแกมคอลก็เป็นแหล่งรายได้สำคัญของกัมพูชาเช่นกัน จึงเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ประนีประนอมไม่ได้
ต้นปี 2025 ไทยปราบปรามสแกมคอลในประเทศตนเองจนหมด และเรียกร้องให้กัมพูชาจัดการของตน พร้อมขู่ว่าจะตัดน้ำตัดไฟฐานสแกมคอล ซึ่งกระทบผลประโยชน์กัมพูชาอย่างรุนแรง
วันที่ 28 พฤษภาคม 2025 เกิดการปะทะบริเวณชายแดน ทหารกัมพูชาเสียชีวิต 1 นาย
วันที่ 18 มิถุนายน 2025 เกิด “คลิปเสียงฉาว” ระหว่างนายกฯ ไทย แพทองธาร กับ ฮุน เซน เนื้อหาทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนทางการเมืองไทยอย่างรุนแรง และนำไปสู่การพักงานนายกฯ ไทย
การแทรกแซงของสหรัฐฯ และบทบาทจีน
กัมพูชาซึ่งมีกำลังทหารด้อยกว่า ได้ขอให้ สหรัฐฯ เข้ามาไกล่เกลี่ย ภายใต้แรงกดดันจากทรัมป์ ไทยจำต้องชะลอการปฏิบัติการชั่วคราว
ฮุน มาเนต นายกฯ คนปัจจุบันของกัมพูชา มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ หลังขึ้นอำนาจ โครงการคลองฟูนันที่ตกลงกับจีนถูกชะลอ และความสัมพันธ์กับสหรัฐฯ อบอุ่นขึ้นอย่างรวดเร็ว
จีนไม่แทรกแซงกิจการภายในประเทศอื่นแต่ไม่สามารถยอมรับฐานสแกมคอลได้ ขณะที่กัมพูชาไม่ยอมสละผลประโยชน์จากสแกมคอล นี่คือเหตุผลเชิงโครงสร้างที่ทำให้กัมพูชาเอนเอียงไปทางสหรัฐฯ
ไทยเปลี่ยนเกม
กันยายน 2025 ไทยได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่ อนุทิน
พฤศจิกายน พระมหากษัตริย์ไทยเสด็จฯ เยือนจีน ย้ำความสัมพันธ์ “พี่น้องใกล้ชิด”
ธันวาคม เกิดการปะทะครั้งใหญ่รอบใหม่ แม้ทรัมป์ประกาศว่าไกล่เกลี่ยสำเร็จ ไทยกลับปฏิเสธการหยุดยิงและเดินหน้าโจมตีหนักขึ้น
สื่อ Straits Times รายงานว่า ไทยโจมตีกัมพูชารุนแรงขึ้นเป็นเท่าตัว หลังปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของทรัมป์
ทำไมไทยกล้าขัดทรัมป์?
เพราะไทยโจมตีกาสิโนและฐานสแกมคอล และอ้างว่าภายในมีอุปกรณ์ทหาร พร้อมนำหลักฐาน เช่น เครื่องแบบ, วิทยุสื่อสาร, เครื่องหมายทหาร มาแสดง
ในเชิงศีลธรรม การโจมตีฐานสแกมคอลเป็นสิ่งที่ไม่มีประเทศใดกล้าประณามตรงๆ เพราะหลายประเทศต่างก็เป็นเหยื่อของสแกมคอล
ไทยยังผลิตวิดีโอแถลงการณ์ ภาษาจีน โดยโฆษกหญิง เพื่อสื่อสารตรงกับประชาชนจีน
แก่นแท้ของเรื่อง
ในโลกความเป็นจริง รัฐทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของรัฐ ผลประโยชน์ของไทยที่เสียหายจากสแกมคอลทับซ้อนกับผลประโยชน์ของจีน จีนไม่อาจโจมตีโดยตรงเพราะหลักไม่แทรกแซง แต่หากไทยเป็นฝ่ายทำ จีนก็ไม่ขัดขวางและพร้อมรับแรงกดดันจากสหรัฐฯ แทนไทย
ตราบใดที่ไทยยังโจมตีฐานสแกมคอล ก็จะไม่มีใครออกมาช่วยกัมพูชา
หลังการเยือนจีน ไทยจึงกล้าปฏิเสธแม้กระทั่งทรัมป์
ส่วนที่เหลือ ค่อยว่ากันหลังจากระเบิดลงครบแล้ว
เพราะการใช้เครื่องบินและปืนใหญ่ถล่มฐานสแกมคอล คือวิธีแก้ปัญหาที่เร็วที่สุดในมุมมองนี้”
https://mp.weixin.qq.com/s/cmKqCAiuskuoD9uY2AMutw