ก.แรงงานเร่งรับมือปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าว หลังแรงงานกัมพูชาทยอยเดินทางกลับประเทศ กระทบผู้ประกอบการหลายภาคส่วน

กระทรวงแรงงานเร่งรับมือปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าว หลังแรงงานกัมพูชาทยอยเดินทางกลับประเทศ กระทบผู้ประกอบการหลายภาคส่วน ย้ำมีมาตรการเยียวยาแรงงาน–นายจ้าง พร้อมจัดหางานและฝึกอาชีพรองรับ
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 ธ.ค.68 ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก นายมงคล สงคราม รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ชี้แจงมาตรการรับมือปัญหาการขาดแคลนแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานสัญชาติกัมพูชาที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการไทยในหลายพื้นที่
รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ระบุว่า กระทรวงแรงงานได้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งในส่วนของแรงงานและผู้ประกอบการ โดยมีมาตรการดูแลด้านการว่างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการให้ความช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงผู้ที่พักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง
ด้านการเยียวยา กระทรวงแรงงานได้บูรณาการหน่วยงานในสังกัด อาทิ สำนักงานประกันสังคม ดูแลสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ค่าชดเชย และสิทธิด้านประกันสังคม ขณะที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติดตามการจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างค้างจ่าย และการหยุดงานของลูกจ้างในช่วงสถานการณ์พิเศษ
นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้จัดฝึกอาชีพภายในศูนย์พักพิง เพื่อให้แรงงานและผู้ได้รับผลกระทบมีทักษะอาชีพเพิ่มเติม สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย
ขณะเดียวกัน กรมการจัดหางานได้จัดหาตำแหน่งงานรองรับแรงงานในพื้นที่ปลอดภัย และประสานการเคลื่อนย้ายแรงงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ พร้อมย้ำว่า กระทรวงแรงงานมีความห่วงใยทั้งแรงงานและผู้ประกอบการ และพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
สำหรับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 3 ล้านคน กระทรวงแรงงานได้กำชับนายจ้างให้ดูแล ควบคุม และกำกับแรงงานให้อยู่ภายในสถานประกอบการอย่างเหมาะสม พร้อมขอความร่วมมือไม่ให้มีการแสดงออกหรือกระทำการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบหรือความขัดแย้งในสังคม
ทั้งนี้ หากแรงงานหรือผู้ประกอบการต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง