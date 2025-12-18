ทร. เผย รับรายงาน โดรนป่วน แท่นขุดเจาะน้ำมันอ่าวไทย หลายจุด พร้อมส่ง เรือรบ-อากาศยานลาดตระเวน ดูแลความปลอดภัย ด้าน ทอ. มีแผนเชิงรุก ป้องกันพื้นที่สำคัญของไทย
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 18 ธ.ค.68 ที่ศูนย์แถลงข่าวร่วม สถานการณ์ไทย-กัมพูชา ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เรือโทหญิงนภัสกร ทิพย์โส ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ ระบุถึง กรณีการพบโดรนก่อกวนแท่นขุดเจาะน้ํามันกลางทะเลอ่าวไทยว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ในกองทัพเรือได้รับการแจ้งข้อมูล ซึ่งเป็นอากาศยานไม่ทราบฝ่าย ซึ่งทางทัพเรือภาค2 ได้ส่งอากาศยานลาดตระเวน ซึ่งจากการตรวจสอบในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายแท่นขุดเจาะน้ํามันที่ได้แจ้งเหตุการณ์ดังกล่าว โดยทางทัพเรือภาค 2ได้ส่งเรือรบ อากาศยานลาดตระเวนในพื้นที่ ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อเฝ้าระวัง ยืนยันว่ากองทัพเรือยังคงรักษามาตรการความปลอดภัย และคุ้มครองผลประโยชน์ทางด้านพลังงานของชาติ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน ยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ด้าน พลอากาศโท จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย โฆษกกองทัพอากาศ
ระบุว่า รัฐบาลได้แต่งตั้งให้กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน และทํางานร่วมกับสํานักงานการบินพลเรือน เพื่อกําหนดมาตรการให้รองรับกับภัยคุกคามดังกล่าว เบื้องต้นได้ออกมาตรการห้ามบินโดรนในพื้นที่ชายแดน หน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆ ได้มีการดำเนินการในเชิงรุกและเชิงรับ ตอบโต้กับภัยคุกคามที่เป็นอากาศยานไร้คนขับได้ ทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ มีการเตรียมการกลไกในการต่อสู้ กับภัยคุกคามอากาศยานไร้คนขับทั้งเชิงรับ ในการทำระบบป้องกัน ความเสียหายสถานที่และพื้นที่สำคัญของเราได้ รวมถึงการเตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์ ยิงทำลายหากเข้ามาในพื้นที่ ของหน่วยงานด้านความมั่นคงถือเป็นความร่วมมือร่วมมือกัน เพื่อลดทอนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากอากาศยานไร้คนขับ นำมาโจมตีพุ่งเป้าพื้นที่สําคัญของไทย