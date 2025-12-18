“ปานเทพ” เผย “มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน” มอบแล้ววันนี้แอนตี้โดรน 12 ระบบ 25.68 ล้านบาท เป็นการเร่งด่วนให้กองทัพภาคที่ 2 ส่งถึงที่ ณ จังหวัดสุรินทร์

วันนี้ (18 ธันวาคม 2568) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต และ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เปิดเผยว่า
มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้ส่งมอบแอนตี้โดรนเพื่อช่วยปกป้องชีวิตทหารจากการถูกโจมตีโดรรพุ่งพลีชีพจากฝั่งกัมพูชา 12 ระบบ มูลค่า 25.68 ล้านบาท เพื่อรีบนำไปใช้โดยเร่งด่วน โดยมีเสนาธิการกองทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนในการรับมอบ ณ สถานที่แห่งหนึ่งใน จังหวัดสุรินทร์ หลังจากนั้นผมจึงได้มีโอกาสเดินทางเข้าพบและได้พูดคุยกับท่านแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นการเฉพาะในเรื่องสำคัญที่ไม่อาจเปิดเผยผ่านสื่อได้
หลังจากนั้นจึงได้มีโอกาสเข้าชมโดรนกัมพูชาที่ฝ่ายไทยยึดมาได้ รวมทั้งศูนย์ซ่อมโดรนของกองทัพภาคที่ 2 ทำให้ยิ่งมั่นใจว่าระบบแอนตี้โดรนของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ถูกใช้ รบกวน ขัดขวาง โดรนพุ่งชนพลีชีพของกัมพูชาได้อย่างดีเป็นผลสำเร็จจริง และทหารฝ่ายไทยจะต้องชนะศึกครั้งนี้อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามระบบ แอนตี้โดรน ที่กองทัพภาคที่ 2 ต้องการ ยังขาดอีก 33 ระบบ ทำให้ยังขาดงบประมาณอีก 70.6 ล้านบาทจึงจะครบจำนวน
ทั้งนี้มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินขอกราบขอบพระคุณทหารทุกท่านที่เสียสละเพื่อประเทศชาติ และขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่จะมีส่วนร่วมในโครงการนี้เพื่อรักษาชีวิตและเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทหารที่มีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีโดยโดรนทิ้งระเบิดและโดรนพลีชีพจากฝั่งตรงกันข้ามมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม แม้กองทัพภายใต้กระทรวงกลาโหมจะมีงบประมาณจำนวนมาก หรือมีงบกลางที่แม้จะใช้วิธีพิเศษในการเร่งรัดแล้วก็ตาม ก็ยังต้องมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ระเบียบของทางราชการที่ต้องใช้เวลา 3-6 เดือนขึ้นไป กว่าจะได้อุปกรณ์ที่ต้องการ ซึ่งอาจจะไม่ทันต่อสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลาระหว่างไทย-กัมพูชา
โดยท่านใดที่ประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดหาโดรน และแอนตี้โดรน ตลอดจนสิ่งอันจำเป็นของกองทัพภาคที่ 1 กองทัพภาคที่ 2 และกองทัพไทย(หากมีการประสานเพิ่ม) ได้ที่บัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 008-2-18199-9 (โปรดระวังมิจฉาชีพ ไม่มีสแกนคิวอาร์โค้ท หรือกดลิงค์บัญชีใดๆเด็ดขาด)
โดยเงินทุกบาทของทุกท่านจะเปิดเผย โปร่งใส และมีประสิทธิภาพจริงในการใช้งานเหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยไม่เคยหักค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินงานของมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เหตุการณ์ครั้งนี้ย่อมจะเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประชาชนที่สนับสนุนกองทัพกองทัพในการปกป้องอธิปไตย และทำให้ทหารมีความปลอดภัย อย่างน่าภาคภูมิใจสืบไป
ด้วยจิตคารวะและกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้