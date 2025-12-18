ไทยย้ำจุดยืน “แนวหน้าปราบ Scam Army” ชี้ไม่ใช่สงครามการเมือง แต่คือภัยคุกคามระดับโลก

ท่ามกลางกระแสสื่อบางสำนักตั้งข้อสังเกตความตึงเครียดไทย–กัมพูชา ประเทศไทยออกโรงย้ำชัด การปฏิบัติการทางทหารเป็นการป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศ พร้อมชี้ “Scam Army” คืออาชญากรรมข้ามชาติที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ ไม่ใช่เกมการเมืองภายในประเทศ
วันนี้ (18 ธ.ค.) เพจ “กองทัพภาคที่ 2” รายงานข่าวด้านความมั่นคงระบุว่า กรณีสำนักข่าว AsiaNews ตีความว่า “ศูนย์สแกม” อาจอยู่เบื้องหลังการปะทะไทย–กัมพูชา และตั้งคำถามต่อแรงจูงใจของไทยนั้น จำเป็นต้องพิจารณาในบริบทที่รอบด้าน ไม่ใช่เพียงพาดหัวข่าว
ในช่วงเวลาเดียวกัน สื่อหลักจากหลายประเทศ ทั้งสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย อังกฤษ และจีน ต่างรายงานสอดคล้องกันว่า พื้นที่ชายแดนบางส่วนของกัมพูชา ไม่ได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานบันเทิง แต่ถูกใช้เป็นฐานอาชญากรรมไซเบอร์ขนาดใหญ่ เชื่อมโยงกับการหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติ การฟอกเงิน และการค้ามนุษย์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของหลายประเทศทั่วโลก
แหล่งข่าวย้ำว่า “Scam Army” ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นภัยคุกคามระดับโลก (Global Threat) ที่บ่อนทำลายความเชื่อมั่นของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลและความปลอดภัยของประชาชนในหลายทวีป
สำหรับจุดยืนของประเทศไทย ระบุชัดว่า การปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเป็นการใช้สิทธิในการป้องกันตนเองตามกฎหมายระหว่างประเทศ หลังจากถูกเปิดฉากยิงและคุกคามกำลังพลและพลเรือนก่อน โดยยึดหลักกฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัด ทั้งความจำเป็น ความได้สัดส่วน และการจำกัดเป้าหมายเฉพาะทางทหารเท่านั้น
ส่วนกรณีอาคารคาสิโนและสิ่งปลูกสร้างบางแห่งที่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตี แหล่งข่าวด้านความมั่นคงชี้ว่า พื้นที่ดังกล่าวถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหาร ศูนย์บัญชาการ และจุดสนับสนุนการโจมตีต่อฝ่ายไทย การทำลายเป้าหมายจึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปกป้องชีวิตทหารแนวหน้า และคุ้มครองประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่
ทั้งนี้ ประเทศไทยยืนยันว่า ไม่ได้ใช้สงครามเพื่อสร้างคะแนนนิยมทางการเมือง แต่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกับประชาคมโลกในการรื้อถอนโครงสร้างอาชญากรรมข้ามชาติ และยืนหยัดต่อสู้กับเครือข่าย Scam Army ที่เชื่อมโยงกับธุรกิจผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ในระดับอุตสาหกรรม