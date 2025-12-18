ทร. ยันไม่ได้นิ่งเฉย! ส่งเรือหลวง-อากาศยาน คุ้มกันแท่นขุดเจาะอ่าวไทย หลังพบโดรนปริศนาป่วน

โดรนปริศนาโผล่ป่วน 4 แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางอ่าวไทย กองทัพเรือแจง ยันไม่ได้นิ่งเฉยตามข่าวลือ พร้อมยกระดับมาตรการคุ้มกันความมั่นคงทางพลังงานขั้นสูงสุด ย้ำประสาน ปตท.สผ. ใกล้ชิด ไร้ปมขัดแย้งตามที่เป็นข่าว
วันนี้ (18 ธ.ค.) เพจ "Army Military Force" เผย พบโดรนไม่ทราบฝ่ายบินเหนือแท่นขุดเจาะ ปตท.สผ. กลางอ่าวไทย ด้าน กองทัพเรือ ยืนยันจัดกำลังคุ้มกันเข้มงวดตั้งแต่วันแรก ปฏิเสธข่าวลือเพิกเฉย พร้อมจับมือภาคเอกชนรักษาความมั่นคงทางพลังงานเต็มพิกัด ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"เรือโทหญิง ปรียาดา บัวสมบุญ ผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการตรวจพบอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ไม่ทราบฝ่าย บินเข้ามาก่อกวนบริเวณแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติกลางทะเลของบริษัท ปตท.สผ. หลายแห่งในอ่าวไทย ประกอบด้วย แท่นเอราวัณ แท่นไพลิน แท่นสตูล และแท่นฟูนาน โดยยืนยันว่ากองทัพเรือไม่ได้เพิกเฉยตามที่มีการนำเสนอข่าวบิดเบือนในบางสำนัก แต่ได้เร่งดำเนินการเข้าควบคุมสถานการณ์และจัดวางกำลังคุ้มกันอย่างเข้มงวดมาโดยตลอด
ลำดับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ที่ผ่านมา เมื่อกองทัพเรือได้รับแจ้งเหตุจากฝ่ายรักษาความปลอดภัยของแท่นเอราวัณว่ามีโดรนปริศนาบินเข้ามาในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ทันทีที่รับทราบเหตุ ทัพเรือภาคที่ 2 ได้สั่งการให้นำอากาศยานออกตรวจการณ์เพื่อค้นหาพิกัดฐานปล่อยหรือแหล่งที่มาของโดรนดังกล่าวในทันที โดยครอบคลุมรัศมี 10 กิโลเมตรรอบแท่นขุดเจาะ พร้อมทั้งจัดเรือหลวงและเฮลิคอปเตอร์ออกลาดตระเวนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบัน เพื่อเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมตอบโต้สถานการณ์ที่อาจกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงาน
นอกจากปฏิบัติการภาคสนามแล้ว กองทัพเรือยังได้ทำงานร่วมกับฝ่ายรักษาความปลอดภัยของบริษัทผู้ผลิตน้ำมันอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ป้องกันและสนับสนุนความมั่นคงในทะเลอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ยืนยันว่า ที่ผ่านมาบริษัทได้ประสานงานกับกองทัพเรือและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) มาอย่างราบรื่นโดยตลอด และปฏิเสธกระแสข่าวที่อ้างว่าบริษัทมีการให้ข้อมูลในลักษณะตำหนิการทำงานของกองทัพเรือ
ปัจจุบัน กองทัพเรือยังคงปฏิบัติภารกิจคุ้มครองความปลอดภัยและเฝ้าระวังแท่นขุดเจาะที่ถูกคุกคามอย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำความมั่นใจแก่ประชาชนและภาคธุรกิจว่า การปฏิบัติหน้าที่รักษาอธิปไตยทางทะเลและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของชาติดำเนินไปอย่างรอบคอบและเต็มขีดความสามารถ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างดีที่สุด"