พระราชินี ทรงนำทัพนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย ประเดิมเหรียญทองประวัติศาสตร์ ซีเกมส์ ครั้งที่ 33

วันที่ 18 ธ.ค. เวลา 12.45 น. สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และทีมเรือใบ (SSL 47) ทีมชาติไทย เริ่มการแข่งขันเรือใบในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 รอบชิงชนะเลิศ ร่วมกับร่วมกับนักกีฬาจาก 4 ชาติ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเมียนมา
วันนี้นอกจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จะทรงทำหน้าที่สำคัญบนเรือด้วยการ เป็นนักกลยุทธ์ และ เนวิเกเตอร์ อันเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่ง แล้ว ยังทรงช่วยบังคับหางเสือ เพื่อให้เรือแล่นไปยังทิศทางที่กำหนดได้อย่างรวดเร็ว
แม้นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย จะคว้าชัยเหรียญทองซีเกมส์ ประเดิมเป็นเหรียญทองเหรียญแรก ของการแข่งขันเรือประเภทคีลโบท SSL 47 ที่ถูกบรรจุเพิ่มใหม่ในซีเกมส์ปีนี้ จากจำนวน 50 ชนิดกีฬาแล้วก็ตาม หากแต่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ยังทรงทำงานกันเป็นทีมกับทัพนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย สู้ศึกการแข่งขันอย่างเต็มกำลังทรงใช้เข็มทิศเพื่อสังเกตุและวิเคราะห์ความได้เปรียบเสียเปรียบและวางแผนทิศทางของลมเพื่อที่จะตัดสินใจนำเรือไปในทิศทางที่ได้เปรียบที่สุด สลับกับช่วยสมาชิกทุกคนในทีม ทำหน้าที่ตามสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี จนจบการแข่งขันเก็บคะแนนในเรซที่8 ซึ่งเป็นรอบตัดสิน
โดยวันนี้ทีมชาติไทยก็ยังโชว์พลังความสามัคคี จนสามารถเข้าเส้นชัยเรซที่ 8 เป็นอันดับที่ 1 ด้วยเวลา 41.31 น. ทีมอันดับสองคือ มาเลเซีย และอันดับที่ 3 คือ ประเทศเมียมา ซึ่งรวมผลการแข่งขันรวมทั้ง 8 เรซ ทำให้นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์มาครองได้สำเร็จ
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบ ประเภทเรือคีลโบ๊ท “(SSL 47) ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 นับเป็นเกียรติประวัติอันสำคัญยิ่ง เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธาน ที่ทรงสืบสานกีฬาเรือใบของไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ซึ่งกีฬาเรือใบถือเป็นกีฬาระดับสากล ที่ทรงส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่ โดยเฉพาะเยาวชนให้ได้ฝึกฝนทักษะ และพัฒนาต่อยอดการเล่นเรือใบสู่การแข่งขันในระดับสากลที่จะทำให้กีฬาเรือใบมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
ทั้งนี้เรือประเภทคีลโบท SSL 47 นับชนิดกีฬาที่ถูกบรรจุเพิ่มใหม่ในซีเกมส์ปีนี้ จากจำนวน 50 ชนิดกีฬา เป็นเรือใบขนาดใหญ่มีความยาว 47 ฟุต มี 3 ใบ ประกอบด้วย mainsail (ใบใหญ่), Jib sail (ใบหน้า), Spinnaker (ใบลูกโป่ง) น้ำหนักตัวเรือ 3300 กิโลกรัม นับเป็น ในเรือมีจำนวนนักกีฬาจำนวน 8-10 คน น้ำหนักนักกีฬารวมกันไม่เกิน 730 กิโลกรัม และต้องมีนักกีฬาต่างเพศอยู่บนเรืออย่างน้อย 2 คน โดยการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33 จะทำการเก็บคะแนนทั้งหมด 8 เรซ ซึ่งทีมที่มีคะแนนเสียน้อยที่สุดจะคว้าชัยเหรียญทองประเภทเรือใบ SSL Mixed ไปครอง
ประเทศไทยได้รับเกียรติจากสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAGF) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568 โดยการจัดการแข่งขัน ฯ ในครั้งนี้ มุ่งเน้นความสมัครสมานสามัคคีระหว่างประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีนักกีฬาจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 8,266 คน ชนิดกีฬาในการแข่งขัน จำนวน 50 ชนิดกีฬา การแข่งขันกีฬาซีเกมส์นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-20 ธันวาคม 2568 ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและศักยภาพในการดำเนินการที่มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางการกีฬา การท่องเที่ยว การศึกษา นวัตกรรม และบริการในระดับมาตรฐานนานาชาติ
เมื่อเสร็จสิ้นการแข่งขัน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเรือใบ (SSL 47) ไปยังท่าเรือโอเชี่ยน มารีน่า ยอช์ท คลับ พัทยา ในโอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี นักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย และคณะทีมเรือใบทีมชาติไทย และพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทย พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนหน่วยราชการในพระองค์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงเปิดแชมเปญ (Champagne) จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมโอเชี่ยน มารีน่า พัทยา