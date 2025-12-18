ชายแดนไทย-กัมพูชา ปะทะเดือดหลายจุด ไทยระดมยิงหนัก กัมพูชาอ่อนล้า ขอกำลังสนับสนุนด่วน

กองทัพภาคที่ 2 เผยสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ปะทะหนักหลายพื้นที่ ขณะฝ่ายไทยคุมพื้นที่สำคัญได้เพิ่ม พร้อมฝ่ายไทยใช้การยิงสนับสนุนอย่างหนัก ทำให้กำลังกัมพูชาที่ส่งเสริมกว่า 160 นายไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ขณะกำลังที่ประจำอยู่เดิมมีสภาพอ่อนล้า ขาดน้ำ และร้องขอการยิงสนับสนุนจากหน่วยเหนือ เตือนงดไลฟ์สดและโพสต์ข้อมูลการรบเด็ดขาด
วันนี้ (18 ธ.ค.) ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 รายงานสรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ณ เวลา 12.00 น. พบว่าหลายพื้นที่ยังคงมีการปะทะอย่างต่อเนื่อง โดยฝ่ายไทยดำเนินการตามแผนเชิงรุกและสามารถควบคุมสถานการณ์ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญได้หลายแห่ง
พื้นที่ช่องอานม้า ฝ่ายไทยปฏิบัติการเชิงรุกตามแผน ทำให้ฝ่ายกัมพูชาละทิ้งพื้นที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเสริมความมั่นคงและจัดระเบียบใหม่บริเวณขอบหน้าผา ขณะที่พื้นที่โดนตรวล–ซำแต–สัตตะโสม–พนมประสิทธิโส–ช่องตาเฒ่า ฝ่ายกัมพูชาใช้เครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ตลอดทั้งวัน ฝ่ายไทยยิงตอบโต้ด้วยปืนเล็กและปืนใหญ่ในภารกิจต่อต้านปืนใหญ่ของฝ่ายตรงข้าม
พื้นที่ผามออีแดง–ห้วยตามาเรีย ยังคงมีการปะทะเป็นระยะ โดยฝ่ายกัมพูชาใช้ปืนเล็กยาว รถถัง โดรนทิ้งระเบิด และโดรนพลีชีพ FPV โจมตี ฝ่ายไทยใช้อาวุธสนับสนุนยิงทำลายเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเนื่อง ส่วนพื้นที่ภูมะเขือ–ช่องโดนเอาว์–พลาญยาว–พลาญหินแปดก้อน มีการปะทะอย่างหนาแน่น ฝ่ายกัมพูชาพยายามเข้าตีเพื่อยึดคืนพื้นที่ แต่กำลังพลฝ่ายไทยปลอดภัย
พื้นที่ช่องคลาคะมุม ฝ่ายไทยสามารถยึดครองพื้นที่เพิ่มเติมได้ และอยู่ระหว่างจัดระเบียบพื้นที่ใหม่ ขณะที่พื้นที่ช่องกร่าง–ตาเมือน–ตาควาย–เนิน 350 มีการรบปะทะต่อเนื่อง ฝ่ายไทยระดมยิงอย่างหนัก ส่งผลให้กำลังพลฝ่ายกัมพูชาที่เสริมเข้ามากว่า 160 นาย ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ และมีรายงานว่ากำลังที่ประจำอยู่เดิมมีความอ่อนล้า ขาดน้ำ และขอการยิงสนับสนุนจากหน่วยเหนือ โดยบางจุดได้ถอนกำลังลงด้านล่าง ทำให้การต่อต้านเบาบางลง
นอกจากนี้ หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี ร่วมกับ สภ.ภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำ หลังมีคำสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยง พบโกดังสินค้าแห่งหนึ่งมีเงินสดกว่า 11 ล้านบาท และทองรูปพรรณ 33 รายการ เจ้าหน้าที่ได้อายัดไว้เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มา
ท้ายที่สุด กองทัพภาคที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนและกำลังพลทุกนาย งดไลฟ์สด โพสต์ หรือแชร์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารหรือสถานการณ์การรบที่ยังไม่ผ่านการกลั่นกรอง เพื่อความปลอดภัยของกำลังพลแนวหน้า และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลด้านยุทธการ