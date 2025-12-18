"กองทัพ" สรุปพื้นที่ชายแดนสระแก้ว ความเสียหายรวม 13 พื้นที่ หลังฝ่ายกัมพูชายิง BM-21 ต่อเนื่อง 10 วัน

กองทัพภาคที่ 1 เผยสรุปพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการยิงจรวด BM-21 และเครื่องยิงลูกระเบิดของฝ่ายกัมพูชา ตามแนวชายแดนจังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่ 8–17 ธันวาคม 2568 รวม 13 พื้นที่ ในหลายอำเภอ เร่งดูแลความปลอดภัยประชาชนและยืนยันยึดหลักปกป้องอธิปไตยของไทย
วันนี้ (18 ธ.ค.) กองทัพภาคที่ 1 รายงานสรุปพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชา ซึ่งมีการใช้อาวุธจรวดหลายลำกล้อง BM-21 และเครื่องยิงลูกระเบิด เข้ามาตกในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 17 ธันวาคม 2568 ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น 13 แห่ง
พื้นที่ที่ได้รับความเสียหายกระจายอยู่ในหลายอำเภอ ได้แก่ อำเภอตาพระยา และ อำเภอโคกสูง โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้าน ถนนสายหลัก ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร โรงเรียน และบริเวณชุมชนใกล้แนวชายแดน ซึ่งบางจุดพบแรงระเบิดและกลุ่มควันจากการโจมตี ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตื่นตระหนก
กองทัพภาคที่ 1 ระบุว่า ได้เพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยประชาชนอย่างเข้มงวด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย ควบคู่กับการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 1 ยืนยันจุดยืนในการ ยึดมั่นรักษาอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศไทย พร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ และหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย