บริษัท AI ของคนไทย “Happener” เปิดตัวครั้งแรกในงาน AI ระดับโลก Global AIE 2025 ณ มาเก๊า

อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าจับตาของวงการเทคโนโลยีไทย คือการเปิดตัว Happener (แฮพเพนเนอร์) บริษัทเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากประเทศไทย ที่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกบนเวทีระดับนานาชาติ ในงาน Global Artificial Intelligence Machines and Electronics Expo 2025 (Global AIE2025) ณ มาเก๊า โดยมุ่งนำเสนอศักยภาพด้าน AI Solution, AI System Integration และ Corporate Training เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI ขององค์กรได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม ซึ่งบริษัท Happener นี้ ก่อตั้งโดย ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ ผู้คร่ำหวอดในวงการสื่อและเทคโนโลยีของไทยอย่างยาวนาน
โดยงาน “Global Artificial Intelligence Machines and Electronics Expo (AIE)” นี้ เป็นงานแสดงเครื่องจักรและอิเล็กทรอนิกส์ปัญญาประดิษฐ์ระดับโลก จัดขึ้นโดย China Electronics Chamber of Commerce ภายใต้แนวคิด “Bay Area Intelligence, Globally Embraced เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเขตอ่าวกวางตุ้ง ฮ่องกง และมาเก๊า (Greater Bay Area) ที่จะเป็นศูนย์กลางในด้านการผลิตอัจฉริยะและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ ภายในงานดังกล่าวได้มีการจัดแสดงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยมีภาคธุรกิจจากกว่า 30 ประเทศ รวมบริษัทเทคโนโลยีกว่า 1,000 แห่ง เข้าร่วม รวมถึงบริษัทระดับนานาชาติรายใหญ่ เช่น Amazon, Honor, vivo, Oppo และ Intel ฯลฯ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นที่ Cotai Expo, The Venetian Macao มาเก๊า และ Zhuhai International Conventional and Exhibition Center เมืองจูไห่ ประเทศจีนพร้อมกัน
ซึ่งการเข้าร่วมงาน Global AIE 2025 ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก THAILAND E-COMMERCE ASSOCIATION (สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย), Thailand e-Business Center (TeC) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดและเวทีนานาชาติ รวมถึง China Electronics Chamber of Commerce, Executive Committee of the Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin, Commerce and Investment Promotion Institute, Macao SAR, People’s Government of Zhuhai Municipality
ดร.ปานระพี รพิพันธุ์ CEO & Co-founder บริษัทแฮพเพนเนอร์ (Happener) กล่าวว่า “Happener ถูกจัดตั้งขึ้นโดยแยกตัวออกมาจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินงานด้านสื่อเทคโนโลยี การประชาสัมพันธ์ และการจัดงาน Tech Event มาเป็นเวลากว่า 15 ปี เพื่อกำหนดบทบาทให้ชัดเจนในฐานะบริษัทเทคโนโลยีเต็มตัวที่มุ่งเน้นด้าน AI โดยเฉพาะ ทีมผู้ก่อตั้งมีพื้นฐานด้านวิศวกรรม คอมพิวเตอร์ และ AI จึงขอผสานความรู้ทางคอมพิวเตอร์และ AI เข้ากับประสบการณ์ด้านธุรกิจ เพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุค AI ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเชื่อมโยงเทคโนโลยี AI เข้ากับบริบทธุรกิจจริง เราไม่ได้มอง AI เป็นเพียงเทคโนโลยีตามกระแส หากแต่เป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ขาดไม่ได้และจำเป็นต้องบูรณาการเข้าไปในทุกส่วนขององค์กรโดยเร็วที่สุด ซึ่งการเปิดตัว Happener ในงาน Global AIE 2025 ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญของเราในการนำโซลูชัน AI จากประเทศไทยออกสู่เวทีนานาชาติอีกด้วย”
ภายในงาน บูธของ Happener ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารจากประเทศไทย, ผู้นำองค์กรต่าง ๆ รวมถึง Buyers และผู้เข้าร่วมงานจากหลายประเทศเข้าเยี่ยมชมอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในไฮไลท์ของการจัดแสดงที่บูธ คือการสาธิต “Oong Oong” (อุ๋ง อุ๋ง) Real-time AI Mascot หนึ่งใน AI Solution ของบริษัทแฮพเพนเนอร์ (Happener) ซึ่งเป็น AI Agent ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับใช้งานจริงในงาน Global AIE 2025 นี้ โดยทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะแบบเรียลไทม์ ผ่านการสนทนาด้วยเสียง รองรับ 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ และจีน สามารถพูดคุย ตอบคำถาม แนะนำข้อมูลบูธและผลิตภัณฑ์ของแต่ละบูธ แสดงแผนที่ ร้องเพลง เต้นรำ และปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมงานและผองเพื่อน AI ตัวอื่น ๆ ได้ ซึ่งยังสามารถขยายความสามารถเพิ่มเติมได้ตามความต้องการขององค์กรที่สนใจ หรือการออกแบบรูปลักษณ์ตามองค์กร และ Use Case เฉพาะด้าน ภายใต้กรอบการใช้งานที่เหมาะสมและปลอดภัย
Happener ระบุว่า บริษัทมีเป้าหมายในการทำหน้าที่เป็นพันธมิตรด้าน AI ขององค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยมุ่งพัฒนาโซลูชันที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงภายในกรอบงบประมาณที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้องค์กรสามารถเริ่มต้นหรือขยายการใช้งาน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืน องค์กรหรือหน่วยงานที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ support@happener.co