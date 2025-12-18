ทภ.1 สรุปเขมรยิงพื้นที่พลเรือนสระแก้ว 8-17 ธ.ค.เสียหายรวม 13 จุด

กองทัพภาคที่ 1 สรุปพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจาก ฝ่ายกัมพูชาได้ยิง BM-21 และเครื่องยิงลูกระเบิด ชายแดน จ.สระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.68 - 17 ธ.ค.68 รวม 13 พื้นที่ ใน 2 อำเภอ ได้แก่
อ.ตาพระยา
-บ.มะค่าปุ่ม ต.โคคลาน
-บ.แก้วเพชรพลอย ต.ตาพระยา
-บ.เจียงดํา ต.ทัพเสด็จ
อ.โคกสูง
-ถนน ม.1 บ.โนนหมากมุ่น ต.โนนหมากมุ่น
-ถนนระหว่าง บ.หนองจาน-บ.อ่างศิลา
-ม.3 ต.โนนหมากมุ่น
-ใกล้ จต.40 บ.หนองจาน ต.โนนหมากมุ่น
-บริเวณกลางถนนศรีเพ็ญ ระหว่าง จต.ส.33-34
-จต.ส.33-34 บ.หนองหญ้าแก้ว
-รร.บ้านโนนหมากมุ่น ต.โนนหมากมุ่น
-ถนนลูกรัง หลังวัดละลมติม ต.โคกสูง
-ม.4 บ.กุดผือ ต.โนนหมากมุ่น
-พื้นที่ไร่อ้อย บ.อ่างศิลา ม.5 ต.โนนหมากมุ่น