ทภ.2 เผยไทยระดมยิงหนัก “ตาควาย-เนิน 350” เขมรเริ่มอ่อนล้า ส่อถอนตัว ทหารไทยยึดเพิ่มช่องคลาคะมุม

กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ ช่องอานม้ากัมพูชาละทิ้งพื้นที่ ไทยระดมยิงหนัก “ช่องกร่าง-ตาเมือน-ตาควาย-เนิน 350” เขมรเริ่มอ่อนล้า ขาดน้ำ บางจุดเริ่มต้านไม่ไหว ส่อถอนตัว ไทยยึดพื้นที่เพิ่มที่ช่องคลาคะมุม ยึดเงินสด 11 ล้าน พร้อมทองคำจากพ่อค้าไทยเมียกัมพูชาที่ช่องสะงำ
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2568 (เวลา 12.00 น.) ดังนี้
สถานการณ์ พื้นที่ช่องอานม้า : ฝ่ายเราปฏิบัติการเชิงรุกตามแผน ฝ่ายกัมพูชาละทิ้งพื้นที่ ปัจจุบันทำการเสริมความมั่นคง และจัดระเบียบใหม่ ณ ที่หมาย บริเวณขอบหน้าผา
พื้นที่โดนตรวล-ซำแต-สัตตะโสม-พนมประสิทธิโส-ช่องตาเฒ่า : ฝ่ายกัมพูชา ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด และปืนใหญ่ตลอดทั้งวัน ฝ่ายเราทำการยิงตอบโต้ด้วยปืนเล็ก และใช้ปืนใหญ่ยิงต่อต้านปืนใหญ่ของฝ่ายกัมพูชา
พื้นที่ผามออีแดง-ห้วยตามาเรีย : มีการปะทะเป็นระยะๆ ฝ่ายกัมพูชาใช้ปืนเล็กยาว เครื่องยิงลูกระเบิด รถถัง โดรนทิ้งระเบิด และโดรนพลีชีพ FPV โจมตีฝ่ายเรา โดยฝ่ายเราได้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด ปืนใหญ่ยิงทำลายเป้าหมาย และปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง
พื้นที่ภูมะเขือ-ช่องโดนเอาว์-พลาญยาว-พลาญหินแปดก้อน : มีการปะทะกันอย่างหนาแน่น ฝ่ายกัมพูชาพยายามเข้าตีเพื่อยึดคืนพื้นที่ มีการใช้โดรนทิ้งระเบิด โดรนพลีชีพ FPV ต่อกำลังฝ่ายเรา กำลังพลฝ่ายเราปลอดภัย
พื้นที่ช่องคลาคะมุม : ฝ่ายเราทำการยึดครองพื้นที่ได้เพิ่มเติม และกำลังปฏิบัติตามแผน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดระเบียบพื้นที่ใหม่
พื้นที่ช่องกร่าง-ตาเมือน-ตาควาย-บริเวณเนิน 350 : มีรบปะทะกันอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายเราระดมยิงอย่างหนัก ทำให้กำลังพลฝ่ายกัมพูชาที่เพิ่มเติมเข้ามากว่า 160 นายไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ ในส่วนกำลังพลที่ประจำการอยู่เดิม มีความอ่อนล้า ขาดน้ำ และมีการรายงานว่าอาจต้านทานไม่ไหว ขอให้หน่วยเหนือยิงสนับสนุนในทันที และบางจุดได้สั่งให้กำลังพลถอนตัวไปด้านล่าง ทำให้การต่อต้านฝ่ายเราในห้วงเวลาเบาบาง ส่วนหน่วยรถถังของกัมพูชา มีการสั่งการว่า “ห้ามเคลื่อนย้ายหากไม่มีคำสั่ง” ฝ่ายกัมพูชาอาจต้องการใช้เพื่อยิงสกัดกั้น ในภารกิจคุ้มครองกำลังที่กำลังถอนตัว
หน่วยเฉพาะกิจที่ 3 กองกำลังสุรนารี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ปิดล้อมตรวจค้นชุมชนบริเวณพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำ เนื่องจากที่มีคำสั่งของอำเภอภูสิงห์ ให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวฯ แต่ยังคงมีประชาชนพักอาศัยอยู่บริเวณชุมชนตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำ และคาดว่าจะมีประชาชนชาวกัมพูชาอาศัยอยู่ จึงร่วมกันเข้าตรวจค้นโกดังสินค้า ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พบชายสัญชาติไทย กับภรรยาสัญชาติกัมพูชาเป็นเจ้าของ ผลจากการตรวจค้น พบเงินสดจำนวน 11,031,150 บาท และทองรูปพรรณ 33 รายการ โดยเจ้าตัวอ้างว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการค้าขายสินค้าในพื้นที่ตลาดเมืองใหม่ช่องสะงำ เจ้าพนักงานได้ทำการอายัดเงินเพื่อตรวจสอบ และให้เจ้าตัวนำหลักฐานการค้าขายมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ขอแจ้งเตือนประชาชน และทหารทุกนาย งดการไลฟ์สด งดโพสต์ และงดแชร์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหาร รวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่การรบ ทั้งที่เป็นภาพ คลิปวิดีโอ บทสนทนา หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ยังไม่ผ่านการกลั่นกรองจากหน่วยงาน เพื่อความปลอดภัยของกำลังพล และเพื่อไม่เปิดช่องให้ข้อมูลด้านยุทธการรั่วไหล การปฏิบัติตามมาตรการนี้ คือการปกป้องชีวิตของเพื่อนทหารในแนวหน้า และรักษาความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ของชาติ