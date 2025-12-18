สื่อต่างชาติยกนิ้ว! กองทัพไทยโชว์ผลงานถล่ม 6 รังมดงานสแกมเมอร์ ปกป้องเหยื่อทั่วโลก

เพจ “กองทัพภาคที่ 2” เปิดประเด็น ทำไมสื่อไทยถึงมองข้าม? แจงเหตุผลที่โลกไม่กล้ากดดันไทยในศึกครั้งนี้ แม้จะมีเสียงเรียกร้อง 'หยุดยิง' ตามมารยาท แต่เบื้องหลังคือปฏิบัติการถอนรากถอนโคนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่ใช้กาสิโนเป็นฐานทัพ
วันนี้ (18 ธ.ค.) เพจ “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์ข้อความในหัวข้อ “เมื่อโลกเห็นสิ่งที่สื่อไทยมองข้าม” โดยระบุว่า “ SMART Soldiers | เมื่อโลกเห็นสิ่งที่สื่อไทยมองข้าม
Scam Army = Global Threat
Thailand = Frontline Defender
มีข่าวหนึ่งที่สื่อไทยแทบไม่ให้ความสนใจ แต่กลับเป็นประเด็นใหญ่ในสายตาสื่อต่างชาติ รวมถึง The Wall Street Journal ขณะที่หลายสำนักในไทยเลือกโฟกัสเพียงถ้อยคำของประธานาธิบดีทรัมป์
ข่าวนั้นคือ ศึกชายแดนไทย–กัมพูชาครั้งนี้ ไม่ได้มีเพียงมิติทางทหาร แต่คือปฏิบัติการทำลาย “เครือข่าย Scam Army” ระดับโลก
รายงานข่าวระบุชัดว่า กองทัพไทยได้ปฏิบัติการโจมตีอาคาร กาสิโนและโรงแรมซึ่งถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ที่หลอกลวงเหยื่อจำนวนมาก รวมถึง พลเมืองสหรัฐฯ
จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม กองทัพไทยได้ทำลายเป้าหมายลักษณะนี้แล้ว ไม่น้อยกว่า 6 แห่ง ที่สำคัญในจำนวนนี้มีอย่างน้อย 2 อาคารหลักคือรีสอร์ทและโรงแรมกาสิโน ซึ่งถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตรทางการเงิน และยึดทรัพย์เจ้าของไปก่อนหน้านี้แล้วจากการพัวพันกับธุรกรรมสแกมเมอร์ที่หลอกลวงชาวอเมริกันมาอย่างยาวนาน
นี่จึงอธิบายได้ว่าเหตุใดหลายประเทศแม้จะเรียกร้อง “หยุดยิง” แต่ก็ไม่มีการดำเนินการใดที่เป็นรูปธรรมต่อไทย รวมถึงท่าทีของสหรัฐฯ ที่ดูเหมือนปรามตามมารยาทในฐานะผู้สนับสนุนสันติภาพ
เพราะในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่รัฐบาลและกองทัพไทยกำลังทำอยู่ ไม่ใช่การขยายสงคราม แต่คือการ ตัดรากอาชญากรรมข้ามชาติ และ ช่วยปกป้องประชาชนทั่วโลกจากเครือข่ายโจรสแกมเมอร์
นี่ไม่ใช่แค่การป้องกันอธิปไตยของไทย แต่คือการยืนหยัดแนวหน้าแทนโลกทั้งใบในการรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างตรงไปตรงมา
Source: The Wall Street Journal (December 14, 2025)
Title: Scam Compounds Become Targets in Thai-Cambodian Border War
According to a report by The Wall Street Journal, amid the ongoing clashes along the Thai–Cambodian border, Thai military forces have conducted operations against targets linked to transnational criminal networks known as “scam compounds.”
The article states that several casinos and hotel complexes on the Cambodian side were allegedly used as operational hubs for large-scale scam operations, victimizing people worldwide, including a significant number of U.S. citizens.
As of December 14, 2025,
the Royal Thai Army has neutralized at least six such facilities. Notably, two of the targeted sites had previously been sanctioned by the United States government, with their owners’ assets seized due to involvement in long-running transnational financial scam activities targeting Americans.
The report underscores that Thailand’s actions go beyond territorial defense. They represent a broader effort to disrupt transnational organized crime and contribute to global public safety and financial security."